Елена Левченко: Давайте поможем Новой Боровой! 7 17.11.2020, 13:10

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Елена Левченко

Фото: tut.by

Знаменитая спортсменка прокомментировала отключение воды у жителей протестного района.

«Чем хуже «они» делают нам, тем хуже «они» делают себе. Давайте поможем Новой Боровой!» — написала Елена Левченко в Instagram, сообщает tut.by.

Напомним, с воскресенья в Новой Боровой нет воды. Дело в том, что кто-то, вероятно, повредил задвижку в одном из колодцев по магистрали подачи воды в район. Местные жители считают, что проблема с подачей воды и затянувшееся решение этой проблемы могут быть связаны с их активной гражданской позицией, а также с бело-красно-белой символикой, которую они вывешивают во дворах.

На протяжении всех этих дней другие люди помогают жителям Новой Боровой. Как минимум — привозят воду, приглашают помыться к себе. А сегодня в телеграме появился и чат помощи жителям Новой Боровой.

Вслед за водой сегодня в некоторых домах в Новой Боровой пропало и отопление, сообщили читатели.

К слову, после 15 суток на Окрестина Елена Левченко по приглашению коллег по Фонду спортивной солидарности выступала перед жителями района.

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