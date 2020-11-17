закрыть
17 ноября 2020, вторник, 15:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Елена Левченко: Давайте поможем Новой Боровой!

7
  • 17.11.2020, 13:10
  • 10,384
Елена Левченко: Давайте поможем Новой Боровой!
Елена Левченко
Фото: tut.by

Знаменитая спортсменка прокомментировала отключение воды у жителей протестного района.

«Чем хуже «они» делают нам, тем хуже «они» делают себе. Давайте поможем Новой Боровой!» — написала Елена Левченко в Instagram, сообщает tut.by.

Напомним, с воскресенья в Новой Боровой нет воды. Дело в том, что кто-то, вероятно, повредил задвижку в одном из колодцев по магистрали подачи воды в район. Местные жители считают, что проблема с подачей воды и затянувшееся решение этой проблемы могут быть связаны с их активной гражданской позицией, а также с бело-красно-белой символикой, которую они вывешивают во дворах.

На протяжении всех этих дней другие люди помогают жителям Новой Боровой. Как минимум — привозят воду, приглашают помыться к себе. А сегодня в телеграме появился и чат помощи жителям Новой Боровой.

Вслед за водой сегодня в некоторых домах в Новой Боровой пропало и отопление, сообщили читатели.

К слову, после 15 суток на Окрестина Елена Левченко по приглашению коллег по Фонду спортивной солидарности выступала перед жителями района.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Битва, от которой зависит судьба планеты
Битва, от которой зависит судьба планеты Наталья Радина
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности Андрей Санников
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили Андрей Макаревич
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы Ганна Севярынец