закрыть
17 ноября 2020, вторник, 15:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Пентагон показал, как могут выглядеть танки будущего

  • 17.11.2020, 13:21
  • 10,877
Пентагон показал, как могут выглядеть танки будущего

Фотофакт.

В Центре наземных транспортных систем армии США в Форт-Беннинге были показаны модели танков, которые могут сменить на вооружении боевую машину M1 Abrams, сообщает The Dead District.

Один из концептов танка по задумке должен иметь массу в 54 тонны. Основным орудием выступает 120-миллиметровая пушка и два пулемета калибра 7,62 и 12,7 миллиметра. Внешне модель немного похожа на израильский танк «Меркава».

Вторая модель танка стала более массивной – 59 тонн. Военная машина получила орудие большого калибра. Особенностью данного концепта стала довольно длинная башня танка.

Третий представленный макет оказался самым тяжелым – 64 тонны. Танк оснастили пушкой еще большего калибра. Формой башни он более всего схож с французским танком Leclerc.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Битва, от которой зависит судьба планеты
Битва, от которой зависит судьба планеты Наталья Радина
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности Андрей Санников
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили Андрей Макаревич
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы Ганна Севярынец