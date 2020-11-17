закрыть
17 ноября 2020, вторник, 15:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Мы — сильнее!

  • 17.11.2020, 13:22
  • 2,695
Мы — сильнее!
Фото: Владимир Цвирко

И людям хочется быть на стороне сильных.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письма читателей о том, почему сила сейчас — на нашей стороне.

«Ты видишь сотни оливок и маслин на Площади Перемен против героических и мужественных белорусов, отстаивающих право на скорбь, – пишут наши читатели. – А с другой стороны - одного белоруса с его лихим паркуром и ударом в грудь на проспекте Пушкина и понимаешь - это сильнее.

Видишь потуги госорганов против ребят из телеграмм каналов и понимаешь - это сильнее.

Всех чиновников, занятых поиском «эффективных» способов борьбы с протестом, и одного, двух, шесть заводчан, вступающих в стачку, и понимаешь - это сильнее.

Огромное количество госфлагов на каждом углу и один бчб флаг в окне дома и понимаешь - это сильнее.

Продолжать можно бесконечно. Важен вывод: тебе хочется быть на стороне сильных, потому что так правильно, честно и по совести».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Битва, от которой зависит судьба планеты
Битва, от которой зависит судьба планеты Наталья Радина
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности Андрей Санников
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили Андрей Макаревич
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы Ганна Севярынец