Мы — сильнее! 17.11.2020, 13:22

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Фото: Владимир Цвирко

И людям хочется быть на стороне сильных.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письма читателей о том, почему сила сейчас — на нашей стороне.

«Ты видишь сотни оливок и маслин на Площади Перемен против героических и мужественных белорусов, отстаивающих право на скорбь, – пишут наши читатели. – А с другой стороны - одного белоруса с его лихим паркуром и ударом в грудь на проспекте Пушкина и понимаешь - это сильнее.

Видишь потуги госорганов против ребят из телеграмм каналов и понимаешь - это сильнее.

Всех чиновников, занятых поиском «эффективных» способов борьбы с протестом, и одного, двух, шесть заводчан, вступающих в стачку, и понимаешь - это сильнее.

Огромное количество госфлагов на каждом углу и один бчб флаг в окне дома и понимаешь - это сильнее.

Продолжать можно бесконечно. Важен вывод: тебе хочется быть на стороне сильных, потому что так правильно, честно и по совести».

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