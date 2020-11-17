Фашисты останавливают машины с водой для детей и стариков из Новой Боровой 34 17.11.2020, 13:29

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Лукашенковские гестаповцы устроили настоящий геноцид.

Читатели телеграм-канала «Хартия-97%» сообщают о ситуации в Новой Боровой: «ГАИ останавливает машины на въезде в НБ. С водой или не пропускают, или забирают воду».

«Подумайте только, лукашенковские гестаповцы отбирают воду у людей!», — негодуют минчане.

В одном из главных протестных районов Минска, Новой Боровой, водоснабжения нет с воскресенья, а сегодня не стало отопления. Жители считают, что власти таким образом пытаются отомстить одному из главных антилукашенковских бастионов столицы.

Отметим, что появился специальный чат в Telegram, где каждый желающий может помочь жителям минского микрорайона.

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