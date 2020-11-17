Фотограф БелаПАН Андрей Шавлюго осужден на 15 суток 17.11.2020, 13:34

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Иллюстрационное фото

Он был задержан при освещении акции памяти Романа Бондаренко.

Фотограф БелаПАН Андрей Шавлюго осужден на 15 суток ареста. Такое решение 17 ноября приняла судья суда Московского района Ольга Малашенко, сообщает tut.by.

Шавлюго был задержан 15 ноября в Минске во время освещения акции памяти Романа Бондаренко. В отношении Шавлюго был составлен протокол по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). До суда фотокор находился в ИВС в 1-м переулке Окрестина.

В отношении задержанной вместе с ним корреспондентки БелаПАН Юлии Котской также был составлен протокол по статье 23.34 КоАП, после чего она была отпущена из Московского РУВД.

Всего в Минске 15 ноября было задержано 24 журналиста, часть из них впоследствии отпустили.

Екатерина Андреева (телеканал «Белсат») признана подозреваемой по уголовному делу (ст. 342 УК — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Журналистке грозит до трех лет лишения свободы. Сотрудники Следственного комитета приходили по месту прописки ее супруга Игоря Ильяша, который также работает в СМИ.

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