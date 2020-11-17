Медики рассказали, кто никогда не заразится COVID-19 11 17.11.2020, 13:39

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Специалисты выделили группу людей, которых коронавирус попросту не может одолеть.

В пандемию коронавируса практически всех волнует вопрос, как же не заболеть. Инфекционисты сообщили, что есть люди, которые не подвержены инфекции.

Как сообщает cursorinfo.co.il, доктора считают, что некоторые люди неуязвимы для COVID-19 из-за неспецифического иммунитета.

«Очевидно, что часть людей имеет неспецифический иммунитет, который работает, скорее всего, на слизистых и не пускает вирус дальше в легкие. Или имеет особенности полиморфизма рецепторов в тканях, именно к которым чувствителен коронавирус. Мы постоянно наблюдаем такую картинку: болеет вся семья, но в ней находится один-два человека, которые не заразились. Хотя живут все в одной квартире. И это могут быть даже и пожилые люди, и онкобольные», – рассказывают специалисты.

В то же время медики заявили, что пока неизвестно, почему именно так происходит, ведь на данный момент не так много методов это детально изучить.

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