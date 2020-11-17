Кремль осудил действия лукашенковких карателей 39 17.11.2020, 13:49

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Дмитрий Песков

Фото: РИА «Новости»

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал их недопустимыми.

Жестокость силовиков на митингах в Беларуси недопустима. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Безусловно, жестокость, которая не спровоцирована какими-либо действиями со стороны протестующих, конечно, нежелательна и недопустима», — сказал он.

Песков добавил, что Москва очень внимательно следит за происходящим в Беларуси.

Напомним, по данным правозащитников, на последней воскресной акции, которая была посвящена памяти погибшего от рук лукашистов Романа Бондаренко, было задержано более тысячи человек. Во время разгона против мирных протестующих применялись светошумовые гранаты, резиновые пули и другие спецсредства.

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