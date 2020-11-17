Жители Гродно поддержали хоспис, куда с проверкой пришел ДФР 1 17.11.2020, 13:51

3,396

Иллюстрационное фото

Они начали писать жалобы, однако прокуратура не будет их рассматривать.

22 октября мы сообщали, что у гродненского детского хосписа забирают помещение (из-за гражданской позиции директора. В поддержку директора, люди массово жалуются в прокуратуру Гродненской области на действия работников Управления Депортамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Гродненской области. Речь идет о проведении проверки в отношении Ольги Величко, директора Гродненского детского хосписа, сообщает hrodna.life.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».