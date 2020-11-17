закрыть
17 ноября 2020, вторник, 15:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Жители Гродно поддержали хоспис, куда с проверкой пришел ДФР

1
  • 17.11.2020, 13:51
  • 3,396
Жители Гродно поддержали хоспис, куда с проверкой пришел ДФР
Иллюстрационное фото

Они начали писать жалобы, однако прокуратура не будет их рассматривать.

22 октября мы сообщали, что у гродненского детского хосписа забирают помещение (из-за гражданской позиции директора. В поддержку директора, люди массово жалуются в прокуратуру Гродненской области на действия работников Управления Депортамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Гродненской области. Речь идет о проведении проверки в отношении Ольги Величко, директора Гродненского детского хосписа, сообщает hrodna.life.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Битва, от которой зависит судьба планеты
Битва, от которой зависит судьба планеты Наталья Радина
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности Андрей Санников
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили Андрей Макаревич
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы Ганна Севярынец