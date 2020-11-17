Жители Гродно поддержали хоспис, куда с проверкой пришел ДФР

Жители Гродно поддержали хоспис, куда с проверкой пришел ДФР1
- 17.11.2020, 13:51
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Они начали писать жалобы, однако прокуратура не будет их рассматривать.
22 октября мы сообщали, что у гродненского детского хосписа забирают помещение (из-за гражданской позиции директора. В поддержку директора, люди массово жалуются в прокуратуру Гродненской области на действия работников Управления Депортамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Гродненской области. Речь идет о проведении проверки в отношении Ольги Величко, директора Гродненского детского хосписа, сообщает hrodna.life.