Победа нокаутом 4 Ирек Муртазин, «Новая газета»

17.11.2020, 14:07

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Майя Санду оставила без малейших аргументов сторонников пророссийского проигравшего президента.

Действующий президент Молдовы Игорь Додон сокрушительно проиграл второй тур президентских выборов. Экс-премьер Майя Санду набрала 57,75% (943 486 голосов).

В воскресенье вечером, за несколько часов до закрытия избирательных участков и окончания голосовании во втором туре выборов президента Молдовы, в Кишиневе было тревожно. Все центральные улицы были заполонены полицейскими. Еще накануне силовики получили на карточки «пайковые» — деньги на три дня круглосуточного несения службы. А в начале недели различные ветеранские организации Молдовы подали заявки на проведение публичных мероприятий на всех центральных площадях столицы. Все ждали обострения ситуации.

Местные журналисты и политики убеждали меня, что ни Игорь Додон, набравший в первом туре 32,61% голосов, ни Майя Санду, за которую две недели назад проголосовало 36,16% избирателей, не смирятся с поражением и выведут своих сторонников на улицы. По белорусскому или киргизскому сценарию.

Но в третьем часу ночи, когда уже были подсчитаны все голоса, а я возвращался в гостиницу, центр Кишинева стремительно опустел. Наутро ни сторонники Санду, ни сторонники Додона на митинги так и не вышли.

Бывший посол Молдовы в Совете Европы и ООН Алексей Тулбуре в интервью «Новой» сообщил, что угрозы сторонников Додона были «ритуальными плясками»:

— Произошел позорный провал Додона. Как надо было за четыре года бездарного, безрезультативного правления так разочаровать людей, что ему ничего не помогло:

ни административный ресурс, ни полный контроль над несколькими государственными телеканалами, ни неограниченные финансовые возможности…

За Санду проголосовали даже те, кто традиционно голосовал за другой тип политиков: они голосовали за Санду против Додона.

Соратник Майи Санду, председатель парламентской фракции партии «Действие и справедливость» Игорь Гросу в интервью «Новой» объяснил, что Санду победила, потому что она уравновешенный политик, который не делит людей на своих и чужих:

— Она не пользуется всем арсеналом вранья, которым пользовался ее оппонент. Санду не противопоставляет граждан страны, не делит их на тех, кто живет в Молдове, и тех, кто живет и работает за пределами страны. Люди увидели, сопоставили, хотели и получили новое лицо во главе государства.

На счет «разделения людей» — это Гросу припомнил заявление Додона сразу после подведения итогов первого тура выборов, когда он провел брифинг, на котором зачитал текст, явно подготовленный политтехнологами, имеющими смутное представление о настроениях граждан Молдовы. Ключевым тезисом этого выступления стало умозаключение о «параллельном электорате»:

«Мы все вчера вечером отметили, что диаспора очень активна на этих выборах. В реальности это — параллельный электорат Молдовы. Этот электорат обладает собственным видением и собственными политическими предпочтениями, и в большинстве своем эти предпочтения диаспоры отличаются от предпочтений большинства населения, которое работает и живет здесь, в Молдове. Так выглядят результаты голосования. Такова реальность демократии», — заявил Игорь Додон.

И это заявление, похоже, серьезно повлияло на итоговый результат. Потому что у сотен тысяч граждан Молдовы, которые работают вдали от Родины, в Молдове проживают родители, родственники и знакомые. Они-то и решили судьбу выборов. Еще до полуночи воскресенья, когда уже были подсчитаны голоса избирателей в самой Молдове, Додон пусть немного, чуть больше процента, но проигрывал Санду. А когда в Кишиневе начали обрабатывать протоколы, поступившие из России и Европы, поражение действующего президента стало сокрушительным.

И уже ночью соратники Игоря Додона — мэр Кишинева и глава правительства — поздравили Майю Санду с победой.

Днем в понедельник Додон тоже сдержанно поздравил Санду. Но напомнил, что Молдова — парламентская страна, и пообещал приступить к консультациям с парламентскими фракциями парламента, где сторонники Додона пока в большинстве.

А еще Игорь Додон заявил, что будет оспаривать итоги выборов в ЦИК и суде и что Майя Санду сможет вступить в должность не ранее 25 декабря.

Алексей Тулбуре считает, что послевыборное заявление Додона — шаг к конфронтации:

— Да, у Санду нет большинства в парламенте. Но есть политический авторитет и огромная электоральная поддержка. Поэтому нужен роспуск парламента, досрочные выборы и назначение нового правительства.

Лидер «Нашей Партии» и мэр второго по значимости молдавского города — Бельцы — Ренато Усатый, набравший в первом туре президентских выборов 17% голосов, а перед вторым туром призвавший своих сторонников голосовать против Игоря Додона, тоже считает, что стране необходимы досрочные парламентские выборы:

— Этого хотят люди. И мы добьемся роспуска парламента и новых выборов.

Одной из самых серьезных проблем страны Усатый считает коррупцию:

— Сегодня впервые в истории страны люди разных национальностей, говорящие на разных языках, придерживающиеся разных взглядов на векторы развития Молдовы, объединились против коррупции. Додон проиграл выборы, потому что не мог не проиграть. Потому что после того как в интернете появилось видео, как Додон берет у молдавского бизнесмена кулек предположительно с деньгами, даже дети в школах называют Додона Кульком.

Майя Санду на брифинге в понедельник заявила на молдавском и русском:

— Молдаване хотят государство, которое не ворует, не защищает воров, корректно распоряжается деньгами, собранными в виде налогов.

Которое защищает и уважает каждого человека, объединяет граждан. Люди хотят государство с сильными институтами и чиновниками, которые следуют нормам закона, а не политическим командам, с институтами, которые борются с нарушениями, не дожидаясь журналистских расследований.

Увы, брифинг не предусматривал вопросов журналистов. А я хотел спросить именно о коррупции. И не только молдавской. Но и молдавско-российской. Накануне я несколько часов слушал бывшего депутата молдавского парламента, руководителя агентства Omega Александра Петкова о его расследовании: как образовался долг Молдовы в лице АО «Молдовагаз» российскому «Газпрому» в более чем семь миллиардов долларов? Это при том, что молдаване исправно платят за потребление газа (интервью с Петковым читайте в ближайшее время).

Ирек Муртазин, «Новая газета».

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