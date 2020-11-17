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Экс-премьер Беларуси возглавил крупную угольную компанию в России

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  • 17.11.2020, 14:12
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Экс-премьер Беларуси возглавил крупную угольную компанию в России
Андрей Кобяков
Фото: bymedia

Андрей Кобяков возглавил «Сибуглемет».

Бывший премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков возглавил российский угледобывающий холдинг «Сибуглемет», сообщает ВЭБ.РФ.

В руководстве рассчитывают с его приходом увеличить стоимость предприятия и найти ему профильного инвестора. В новой должности Кобяков займется разработкой стратегии «Сибуглемета», будет контролировать качество управления и ключевые потоки предприятия.

«Сибуглемет» является единственным в России независимым от металлургических компаний производителем коксующихся углей, указано на сайте компании. В холдинг входят разрезы «Междуречье» и УК «Южная», шахты «Антоновская» и «Большевик», обогатительные фабрики «Междуреченская» и «Антоновская» суммарной мощностью переработки 12 млн тонн угля.

Напомним, Андрей Кобяков возглавлял правительство Беларуси с 27 декабря 2014 года по 18 августа 2018 года.

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