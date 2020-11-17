Анна Шаркунова выпустила клип в память о Романе Бондаренко 5 17.11.2020, 14:14

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Роман Бондаренко

Певица отметила, что песня родилась сама собой.

Белорусская исполнительница Анна Шаркунова выпустила клип «Рисунки на стене». По тексту песни поклонники поняли, что композиция посвящена Роману Бондаренко, погибшему парню с «Площади перемен». В ней звучат такие строки: «Ты сделал все правильно, ты светишься пламенем в каждом окне», сообщает tut.by.

Анна написала в Instagram, что выбросить в мусор и затоптать людскую боль и память нельзя (скорее всего, речь о народных мемориалах в память о Романе Бондаренко, которые власти убирают по всей стране).

— Боль и память все равно прорывается осколками, проявляется в рисунках, песнях и стихах, — добавила девушка.

Она также поделилась, что песня получилась сама собой, вдруг.

— Вырвалась из нас как крик, вылилась слезами за несколько часов. От ужаса, происходящего сейчас на улицах, от этих бесконечных страшных новостей. Вова написал эти простые пронзительные слова, а я села и сразу сыграла эту мелодию, как будто знала ее раньше… А потом долго не могла спеть, захлебываясь слезами. Вот такие сегодня песни.

Из текста песни:

Знай,

Не время умирать молодым,

Давай еще с тобой постоим,

Расскажешь мне

О планах на жизнь.

<…>

Живи,

Ты сделал все правильно,

Ты светишься пламенем

В каждом окне

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