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Анна Шаркунова выпустила клип в память о Романе Бондаренко

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  • 17.11.2020, 14:14
  • 4,075
Анна Шаркунова выпустила клип в память о Романе Бондаренко
Роман Бондаренко

Певица отметила, что песня родилась сама собой.

Белорусская исполнительница Анна Шаркунова выпустила клип «Рисунки на стене». По тексту песни поклонники поняли, что композиция посвящена Роману Бондаренко, погибшему парню с «Площади перемен». В ней звучат такие строки: «Ты сделал все правильно, ты светишься пламенем в каждом окне», сообщает tut.by.

Анна написала в Instagram, что выбросить в мусор и затоптать людскую боль и память нельзя (скорее всего, речь о народных мемориалах в память о Романе Бондаренко, которые власти убирают по всей стране).

— Боль и память все равно прорывается осколками, проявляется в рисунках, песнях и стихах, — добавила девушка.

Она также поделилась, что песня получилась сама собой, вдруг.

— Вырвалась из нас как крик, вылилась слезами за несколько часов. От ужаса, происходящего сейчас на улицах, от этих бесконечных страшных новостей. Вова написал эти простые пронзительные слова, а я села и сразу сыграла эту мелодию, как будто знала ее раньше… А потом долго не могла спеть, захлебываясь слезами. Вот такие сегодня песни.

Из текста песни:

Знай,

Не время умирать молодым,

Давай еще с тобой постоим,

Расскажешь мне

О планах на жизнь.

<…>

Живи,

Ты сделал все правильно,

Ты светишься пламенем

В каждом окне

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