«У народа — решающий численный перевес и партизанские традиции в крови» Антон Александров, tut.by

17.11.2020, 14:29

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Фото: AFP

Мнение о белорусах — прирожденных партизанах.

Забавно, что люди очень любят наводить порядок. Даже такое хаотичное по природе своей явление, как революция, в итоге обретает структуру и форму. И расписание. Каждый понедельник — марш пенсионеров, каждую субботу — женский марш, каждое воскресенье — марш всенародный, общий. До поры до времени власть ничего с этим проявлением гражданского несогласия поделать не могла. Вроде и техника по городу катается, и ОМОН щитами бряцает, и даже Лукашенко бегает с автоматом в руках. А эти — знай себе ходят с плакатами обидными, кричалки свои кричат, в ладоши хлопают.

С каждым разгоном границы дозволенного насилия расширяются. После кровавых ночей августа хоть некоторое время, но пытались ведь держать себя в руках. Видимо, чем дальше, тем труднее это дается. Вот уже и женщин можно дубинками. И в пенсионеров газом, оказывается, тоже можно. И снова крики задержанных людей. И снова дежурят возле РУВД скорые…

Люди хотели просто гулять по своим городам. Мирно.

Не дали.

Не даете ходить маршем. Окей. Но дальше что? Разве общество успокоилось? Разве общество согласилось? Все закончилось? Нет!

Но как людям выражать свой протест, который никуда не делся, иначе? И вот тут начинается самое интересное.

Помимо альтернатив, которые были и так (забастовки, акции, цепи солидарности, видеообращения), я уверен: обязательно начнется сопротивление более активное, но менее явное. Раз нельзя победить в лоб, будут побеждать исподтишка. А это, дамы и господа, есть не что иное, как партизанское движение.

А традиции у нашего народа на этот счет самые обширные. По оценкам советских историков, партизанило в войну тысяч четыреста человек. И это не считая тех, кто в землянках да на болотах вроде не был, но партизанам активно помогал. Поэтому, если методичек на этот счет и не сохранилось, то историческая память совершенно точно на месте. Беларусь — партизанский край.

Говорят, оккупанты сильно недовольны были нашими дедами в свое время. Ни за грибами в лес не выйти, понимаешь ли, ни на болота за клюквой. Сто сорок карательных операций провели, прочесывали леса, топили в болотах тяжелую технику, жгли деревни, а так ничего с партизанами сделать и не смогли.

Очевидно, что народ не хочет гражданской войны. Мы мирные люди. Не будет боев стенка на стенку и беспорядков на улицах. Не будет баррикад и горящих покрышек. Но у тысяч попавших под репрессии есть друзья и родственники. Если раньше они выходили за идею, то сейчас у них появился вполне весомый личный повод для ненависти. Во что эта ненависть может превратиться — одному Богу известно.

Мы же в двадцать первом веке живем. Сколько ни прикрывай лицо балаклавой или маской, всех можно найти. Приставят охрану? А кто приставит охрану к охране? Кто обеспечит безопасность имущества?

Да, протест выбрал для себя мирный путь. Но у оппозиции нет лидера. И каждый делает то, что считает нужным. А значит, в каждом отдельном сообществе найдутся те, кто считает, что «даже добро должно быть с кулаками».

И чему тут удивляться. Когда ответ на все вопросы людей — только насилие, соблазн ответить ударом на удар слишком велик. Когда прямо говорят: ваше мнение нам неинтересно. Ваши голоса не имеют значения. Прав у вас нет. И законов для вас тоже нет. Мы можем забрать у вас все, включая имущество и свободу. Роптать вы не можете. Даже почтить память убитых вы не имеете права.

На теле общества остаются раны, которые никогда не затянутся. Некоторые вещи просто нельзя исправить.

Силовики лучше вооружены и организованы. У народа же решающий численный перевес и партизанщина в крови.

Антон Александров, tut.by

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