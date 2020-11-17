Сталевары Канады поддержали бастующих белорусов
- 17.11.2020, 14:45
- 2,004
Руку солидарности протянул профсоюз, объединяющий 225 тысяч рабочих.
Объединенный союз сталеваров Канады (USW), который насчитывает более 225 000 рабочих, выступил с открытым заявлением по ситуации Беларуси, сообщает телеграм-канал НЕХТА.
Рабочие Канады пристально следят за тем, что происходит в нашей стране. Они осуждают фальсификацию выборов, репрессии и насилие, которые развязал узурпатор против граждан Беларуси.
USW выразил свою солидарность с белорусскими рабочими, давление на которых оказывает режим.