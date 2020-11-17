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Сталевары Канады поддержали бастующих белорусов

  • 17.11.2020, 14:45
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Сталевары Канады поддержали бастующих белорусов
Фото: ТАСС

Руку солидарности протянул профсоюз, объединяющий 225 тысяч рабочих.

Объединенный союз сталеваров Канады (USW), который насчитывает более 225 000 рабочих, выступил с открытым заявлением по ситуации Беларуси, сообщает телеграм-канал НЕХТА.

Рабочие Канады пристально следят за тем, что происходит в нашей стране. Они осуждают фальсификацию выборов, репрессии и насилие, которые развязал узурпатор против граждан Беларуси.

USW выразил свою солидарность с белорусскими рабочими, давление на которых оказывает режим.

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