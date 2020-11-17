Хрупкая надежда Молдовы 17.11.2020, 15:01

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Российская гегемония на постсоветском пространстве пошатнулась.

Избранный президент Молдовы Майя Санду получает поздравления от руководителей стран мира. Отличился и российские президент Владимир Путин, которого называют главным проигравшим от победы проевропейской оппозиционерки, указавший на ожидание от нее конструктивности ради неких коренных интересов двух народов. Какие могут «коренные интересы» у страны-агрессора, захватившей Приднестровье, и молдавской жертвы, вопрос из области схоластических споров о тени осла, пишет Telegram-канал «Сито Сократа».

Победа Санду с опережением Додона сразу на 15 процентных пунктов очень сильно разочаровала Путина и его команду, ведь российская гегемония на постсоветском пространстве пошатнулась, и к украинской, белорусской, карабахской, киргизской и другим проблемам Кремля, теперь еще добавилась и молдавская головная боль.

Под большое сомнение поставлена компетентность работы российских спецслужб в ближнем зарубежье. Куратор Молдовы Дмитрий Козак попадает под удар, а глава СВР Нарышкин, только недавно вещавший о «цветной революции», выглядит дилетантом. В текущей ситуации в плюсе только кадры ГРУ, которые получат очередной карт-бланш на дальнейшее окапывание в приднестровских пенатах с целью поддержания Молдовы в подвешенном и шатком состоянии.

В Кремле не рассчитывали, что во втором туре выборов на фоне пандемии будет такая высокая явка – более 50%, а особенно на иностранных участках, где из 260 тыс. проголосовавших, более 90% избирателей отдали свои голоса Санду.

Она выступает за усиление борьбы с коррупцией внутри страны, а также за интенсификацию евроинтеграционного курса республики. В тоже время, Санду ведет речь о необходимости объединения страны, а значит заявляет о том, что внешняя политика будет сохранятся прагматическая.

Но триумф у Санду пока не полный, и главные решающие схватки за власть только предстоят. Молдова — это парламентская республика и власть президента достаточно ограничена, и мало что значит без поддержки парламента.

В текущий момент у партии Санду «Действие и солидарность» только 13 депутатских мандатов, и вместе со своими союзниками недостаточно сил для того чтобы сформировать правительство, даже в условиях развала правящей коалиции.

Возможно, переговоры с Павлом Филипом, Иланом Шором и Андрианом Канду позволят Санду создать какое-то новое коалиционное правительство. Хотя больше похоже на то, что страну ждут досрочные выборы парламента.

В условиях поражения Додона, которого в Кремле готовятся списать со счетов, его деморализованная Партия социалистов может сильно пролететь, и уйти в маргинальное положение. А значит Санду и ее союзников появится шанс, и сейчас ее главный враг это время: народные ожидания на счет нее крайне высоки, и если оперативно не будут достигнуты какие-либо существенные позитивные сдвиги, то она может оказаться в ситуации подбитой орлицы.

Именно фактор затягивания времени будет использован ее оппонентами для вталкивания ее курса в выгодное для России русло. Следует ожидать попыток ГРУ подтолкнуть Санду к взаимодействию с одиозным лидером «Нашей партии» Ренато Усатым. Для большей убедительности, возможно, начнется некая дестабилизация в «ПМР», а также в Гагаузии, которая почти на 100% поддержала Додона.

Также проигравший выборы Додон будет играть на раскол страны не только по линии Днестра, но еще и по линии Север-Центр-Юг.

С помощью россиян готовится план обострения языкового вопроса в Молдове, чтобы кроме Тирасполя разыграть эту карту еще и на севере, особенно в Бельцах, где примаром сидит пресловутый Усатый.

Пока Санду выиграла важную битву, но война, чтобы реализовать на практике свою программу, у нее только впереди.

У Молдовы появилась хрупкая надежда, и молдованам нужны сверхусилия, чтобы ее уберечь.

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