Чиновника из правительства Германии уличили в шпионаже
- 17.11.2020, 15:15
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66-летний чиновник работал в пресс-службе.
Немецкие правоохранители уличили чиновника из федерального правительства в шпионской деятельности.
Об этом со ссылкой на прокуратуру Германии сообщает dw.com.
Согласно данным следствия, 66-летний фигурант, работая в пресс-службе немецкого правительства, занимался шпионажем в пользу Египта.
«По информации следователей, он с 1999 года работал в службе приема посетителей. Считается, что позднее с июля 2010 года обвиняемый предоставлял информацию египетской спецслужбе. Задачи на получение нужных данных этот гражданин получал от посольства Египта в Германии», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что доступа к секретной правительственной информации чиновник не имел.