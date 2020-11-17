Чиновника из правительства Германии уличили в шпионаже 17.11.2020, 15:15

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66-летний чиновник работал в пресс-службе.

Немецкие правоохранители уличили чиновника из федерального правительства в шпионской деятельности.

Об этом со ссылкой на прокуратуру Германии сообщает dw.com.

Согласно данным следствия, 66-летний фигурант, работая в пресс-службе немецкого правительства, занимался шпионажем в пользу Египта.

«По информации следователей, он с 1999 года работал в службе приема посетителей. Считается, что позднее с июля 2010 года обвиняемый предоставлял информацию египетской спецслужбе. Задачи на получение нужных данных этот гражданин получал от посольства Египта в Германии», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что доступа к секретной правительственной информации чиновник не имел.

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