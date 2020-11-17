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Несмотря на противодействие властей, минчане везут в Новую Боровую воду

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  • 17.11.2020, 15:57
  • 12,333
Несмотря на противодействие властей, минчане везут в Новую Боровую воду

Видеофакт.

«Белсат» опубликовал видео очереди за питьевой водой в минском микрорайоне Новая Боровая. В одном из главных протестных районов Минска, Новой Боровой, водоснабжения нет с воскресенья, а сегодня не стало отопления. Жители считают, что власти таким образом пытаются отомстить одному из главных антилукашенковских бастионов столицы.

Сегодня ГАИ останавливала машины, которые везли воду в Новую Боровую. Однако, как мы видим, солидарность победила.

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