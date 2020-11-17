Цвет победы — желтый Артем Филипенко, «Зеркало недели»

17.11.2020, 15:54

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Результат голосования в Молдове превзошел самые смелые ожидания.

Букеты из желтых хризантем и аплодисменты победительнице. Желтый — цвет сторонников Майи Санду. Победа пока еще неофициальная, ее еще должен подтвердить Конституционный суд Молдовы. Впрочем, разрыв в 250 тысяч голосов не оставляет шансов действующему пока президенту Игорю Додону оспорить итоги выборов.

Результат голосования превзошел самые смелые ожидания. До последнего момента никто не решался дать четкий прогноз. Возможность победы обоих кандидатов оценивалась как 50 на 50 с вероятным небольшим перевесом в пользу Санду. Было очевидно, что ее оппонент попытается максимально мобилизовать своих сторонников.

Итоги первого тура, в котором с небольшим отрывом победила Майя Санду, вызвали у Игоря Додона и его окружения состояние, которое можно охарактеризовать одним словом — истерика. Отвергавший до этого возможность участия в дебатах с кем-либо из оппонентов, президент после первого тура предложил Майе Санду встретиться на нейтральной площадке. Отказ Санду был жестким: «Пусть сам барахтается в своем болоте».

В предвыборной агитации сдержанность в критике уступила место откровенным нападкам. В ход пошли лозунги и страшилки четырехлетней давности. Майю Санду стали обвинять в намерениях испортить отношения с Россией и открыть дорогу иностранным корпорациям, которые уничтожат молдавского производителя; закрыть школы и ликвидировать районы (отсылка к неудачной административно-территориальной реформе 90-х годов прошлого столетия). Молдаван пугали присоединением к Румынии и вступлением в НАТО, в результате чего, по утверждению пропрезидентских пропагандистов, Молдове придется воевать против России и Беларуси. Ну и, наконец, в ход пошли набившие оскомину рассказы о грядущем засилье геев и лесбиянок в случае победы Санду. Усилия внутренних пропагандистов дополняла «тяжелая артиллерия» российского телевидения, откровенно агитировавшего против оппонентов Додона.

В конечном итоге сам Додон решил продемонстрировать своим сторонникам решимость бороться до конца. «Они обнаглели. Пока не получают обратно по морде, не понимают», — заявил он на митинге в пятницу, изобразив удар рукой. Впрочем, этот жест оказался не более чем ударом по воздуху. Агрессивная риторика сработала, скорее, против Додона, чем за него.

Когда утром ведущие сайты опубликовали фото очередей к зарубежным избирательным участкам, предчувствие поражения Додона сменилось уверенностью. И действительно, диаспора сыграла немаловажную роль в победе Майи Санду. Ее результат в первом туре стал для них мобилизующим фактором. Во втором туре приняли участие почти 263 тысячи избирателей диаспоры (16% от общего числа голосовавших), или на 110 тысяч больше, чем в первом. Причем половина из них — это люди в возрасте от 26 до 40 лет, именно те, кто сегодня из-за невозможности найти работу на родине вынужден искать лучшей доли за границей. Итог голосования за границей был разгромным для Игоря Додона: за его оппонентку проголосовали около 93% избирателей. И каждый четвертый голос за Санду — это голос диаспоры.

Впрочем, экс-премьер победила и в самой Молдове. До последнего момента оставалась интрига — кому отойдут голоса, отданные за политика-популиста, лидера «Нашей партии» и мэра Бельц Ренато Усатого. Сам Усатый призвал своих избирателей поддержать Майю Санду, но гарантии того, что его избиратель прислушается к нему, не было. Сторонники мэра Бельц — преимущественно жители северных районов с большим процентом русскоязычного населения, но одновременно это протестный электорат, выступающий против Додона и коррупции. Впрочем, предварительный анализ результатов голосования показывает, что голоса избирателей Усатого распределились приблизительно поровну с некоторым перевесом в ту или иную сторону в зависимости от района.

Повышенная мобилизация сторонников Санду свела на нет приднестровский фактор, хотя во втором туре приняли участие почти 32 тысячи жителей Приднестровья, имеющих молдавское гражданство, что в два с лишним раза больше, чем в первом туре. Подобная активность избирателей с неподконтрольной территории могла бы удивить, если бы не результаты. За Игоря Додона проголосовали 85,8% приднестровских избирателей, принявших участие в выборах. Прирост по сравнению с первым туром составил 11 тысяч голосов. Всего избиратели с неподконтрольной территории обеспечили Игорю Додону около 4% голосов. На общем фоне цифра не критическая, но при другом раскладе и при большей активности Приднестровье способно оказывать влияние на исход выборов в Молдове. Чем, несомненно, попытаются воспользоваться его внутренние и внешние хозяева. Для Украины же — это пример того, как неподконтрольные территории могут быть использованы для влияния на внутриполитическую ситуацию в стране.

Впрочем, эйфория не повод забывать о существующих проблемах. Победа Майи Санду — это только первый шаг. Полномочия президента в молдавской системе власти весьма незначительны. Чтобы реализовать обещанное в ходе предвыборной кампании, победительнице необходимо иметь опору в парламенте и правительстве. Пока же преимущество здесь на стороне Игоря Додона, хотя и незначительное. Накануне второго тура правящую коалицию покинула Демократическая партия, а места министров-демократов заняли представители социалистов. Но коалиции большинства уже нет. Впрочем, у Додона есть запасной вариант — создание альянса между Партией социалистов и недавно созданной в парламенте платформой «За Молдову», в которую вошли партия «Шор» и независимые депутаты. Правда, независимые депутаты — опора ненадежная: только за этот год они уже второй раз сменили ориентацию, вначале перебежав из правящей Демократической партии в оппозиционную Pro Moldova, а затем из оппозиции в независимые под крылом партии «Шор».

Новый альянс может дать Игорю Додону пусть шаткое, но большинство в парламенте, что позволит ему противостоять Санду. У самой Майи Санду нет иного выхода, нежели добиваться роспуска парламента и досрочных выборов. У нее есть в этом союзник в лице Ренато Усатого, который заинтересован войти в новый состав парламента со своей фракцией. Но и этот союз таит в себе риски. Усатый — ненадежный и непредсказуемый партнер. Правовых оснований для роспуска парламента пока недостаточно. И не исключено, что для этого придется прибегнуть к давлению улицы. Недееспособность нынешнего состава парламента очевидна, благодаря чему идея досрочных выборов может найти немало приверженцев.

Что касается Украины, то для нее победа Майи Санду важна по двум причинам. Первая — в лице Додона потерпела поражение Москва. Правда, излишне обольщаться не стоит. Россия сохраняет существенное влияние на Молдову как через Приднестровье, так и через местных политиков, опирающихся на значительный сегмент пророссийски настроенных граждан страны. Поэтому Санду придется не только решать внутренние проблемы, но и выстраивать отношения с Москвой. Основной плюс в ее победе — ожидаемое улучшение в отношениях с ЕС и ближайшими соседями — Румынией и Украиной. С последними у Игоря Додона не сложилось. Как для Бухареста, так и для Киева Додон оставался парией. И если Украина не высказывала позицию в отношении молдавских выборов, то румынские топ-политики открыто поддержали Майю Санду.

Вторая причина — победу одержал оппозиционный политик, не обладавший и десятой долей того административного, финансового и медиаресурса, который был в распоряжении действующего президента. Ключевая роль диаспоры также свидетельствует о существенных изменениях в составе электората. Кстати, в соседней Румынии граждане, живущие и работающие за границей, также политически активны. И Украине рано или поздно придется столкнуться с феноменом усиливающегося влияния диаспоры на внутреннюю и внешнюю политику страны и учитывать этот фактор в грядущих раскладах. Так же, как и фактор неподконтрольных территорий в случае, если произойдет «приднестровизация» Донбасса.

Артем Филипенко, «Зеркало недели»

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