Парадокс лжеца Игорь Яковенко

17.11.2020, 16:00

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Игорь Яковенко

Как с таким государством вообще можно иметь дело?

У нас есть все основания полагать, что с ним [Навальным] произошло с точки зрения проникновения боевых отравляющих веществ в его организм, могло произойти в Германии или в самолете, куда его погрузили и повезли в клинику «Шарите», - заявил Лавров.

Кроме того, как пояснил глава МИД РФ, ему внезапно стало «интересно поговорить» о том, «какие люди, помимо врачей», были на борту самолета, который перевез Навального для лечения в Берлин.

Может Зинка взяла? (с). Булгаков ошибся. Повторная операция профессора Преображенского закончилась неудачей. Шариков обрел бессмертие, сделал карьеру и служит теперь не в очистке, а главой МИД РФ.

Пандемия породила массу побочных эффектов в российской политике. Начальники засели каждый в своем бункере, самоизолировались, окопались, законопатили все щели и теперь врут каждый свое, будучи, видимо, совершенно не в курсе, что врет другой начальник в соседнем бункере.

Глава МВД Владимир Колокольцев еще в сентябре заявил, что не понимает, зачем возбуждать уголовное дело, поскольку в отравлении Навального нет никакого криминала. «Откуда ему [криминалу] там быть? Мы не видим пока никаких оснований», - недоумевал Колокольцев. И в дальнейшем все его подчиненные крепко держались этой версии. Сотрудники управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу поставили окончательный диагноз политику – «панкреатит», обвинив его в том, что помимо подрывной деятельности в отношении России, он еще и подрывал собственное здоровье, поскольку нерегулярно питался.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью Дмитрию Киселеву объяснил, что Навального отравили западные спецслужбы. Они, эти спецслужбы НАТО давно задумали принести «сакральную жертву» из числа лидеров оппозиции для «оживления» протестного движения в России, которое «совсем скукожилось и приближается к нулевой отметке». Нарышкин объяснил Киселеву, а заодно и всему свету, что они «около года назад получили эту информацию, она проверенная, достоверная». Кроме того, Нарышкин проинформировал телевизор, что страна НАТО, где родился замысел насчет «сакральной жертвы» - это не Германия.

Когда фантаст создает свой волшебный мир, события и факты в этом мире вовсе не обязаны соответствовать нашему, реальному миру. Но в этой фантастической реальности должна быть своя внутренняя непротиворечивость. Если в первой главе описывается наш современник, провалившийся в прошлое и оказавшийся в теле Петра Первого, то не надо начинать вторую главу с описания его ощущений в теле Авраама Линкольна. В крайнем случае, автор должен как-то объяснить читателю эти скачки, иначе читателю станет скучно.

Сказка про отравление Навального сочиняется многими авторами из числа российских начальников. Проводить совещания чтобы состыковать версии, видимо, лень. Отсюда масса нестыковок. Это как с Боингом, который по одной российской версии сбил украинский самолет, а по другой БУК, но тоже непременно украинский. А тут еще пандемия. Офис МИДа на Смоленском бульваре вроде бы недалеко от офиса СВР на Остоженке и от офиса МВД на Житной, но бункерный образ жизни, видимо, препятствует коммуникации и очень сильно влияет на сообразительность. Только что Лавров угрожающе кашлял в сторону Меркель и Макрона, угрожая им ужасами санкций, и тут же Путин обращается к Макрону с просьбой помочь ему с вакциной против Covid-19. Мол, подключай, дорогой Эммануэль, свой институт Пастера, а то мои обалдуи ягель с березовой корой смешали, народ этим кормят, от чего у нас, что не день, то рекорд заболеваемости.

В истории философии и логики с древности известен парадокс лжеца. Высказывание «я сейчас лгу» при проверке на истинность приводит к противоречию. Тотальная и разнообразная ложь российского начальства создает новый парадокс «государства лжецов». Если все руководители страны все время врут, причем, вразнобой, то как с такой страной вообще можно иметь дело?

Игорь Яковенко blogspot.com

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