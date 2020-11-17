Фристайлистка Романовская продала золотую медаль, чтобы поддержать белорусских спортсменов

Фристайлистка Романовская продала золотую медаль, чтобы поддержать белорусских спортсменов12
- 17.11.2020, 16:09
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Медаль ушла на аукционе за $15 тысяч.
На ebay завершился аукцион, на котором была выставлена золотая медаль фристайлистки Александры Романовской, сообщает tut.by.
На зимней Универсиаде-2019 в Красноярске спортсменка победила в личном зачете, прыгнув в финале сложнейший прыжок с тройным сальто. Стартовая цена лота была 900 долларов, итоговая — 15 000 долларов.
Известно, что деньги, полученные за медаль, пойдут в Белорусский фонд спортивной солидарности для поддержки пострадавших спортсменов.