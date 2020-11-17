Ученые раскрыли еще один секрет Солнечной системы 17.11.2020, 16:12

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К открытию исследователей подтолкнули изотопы молибдена, найденные в метеоритах.

Статья опубликована в журнале Science. Известно, что Солнечной системе около 4,5 миллиарда лет. Она сформировалась в результате коллапса газопылевого облака. Однако за какой промежуток времени это произошло, точно не известно, хотя и предполагается, что сравнительно быстро по космическим меркам. Наблюдения за другими звездными системами показывают, что такие процессы, вероятно, занимают один-два миллиона лет, пишет Naked science.

Но ученые из Ливерморской национальной лаборатории имени Э. Лоуренса (США) сделали заключение, что формирование Солнечной системы произошло менее чем за 200 тысяч лет. Чтобы прийти к таким выводам, исследователи изучили углеродистые хондритовые метеориты, в которых содержатся включения, богатые кальцием и алюминием.

Эти металлические «капли» были первыми твердыми телами в зарождающейся Солнечной системе, которые позже стали частью метеоритов. В список изучаемых объектов вошел, кстати, и Альенде — самый крупный углеродистый хондрит, обнаруженный на Земле.

Металлические включения были образованы при высоких температурах (более 1300 кельвинов) и, как полагают ученые, в непосредственной близости от молодого Солнца. Эти включения принято считать ровесниками Солнечной системы, хотя точное время их возникновения остается неясным. Ученые из США измерили соотношение изотопов молибдена в составе микроэлементов включений кальция и алюминия в метеоритах.

Выяснилось, что различные изотопные составы молибдена в последних охватывают весь диапазон материала, образовавшегося в протопланетном диске. Из чего ученые сделали вывод, что металлические «капли» должны были образоваться в период аккреции газопылевого диска и в переходной фазе звездообразования нашего Солнца. Этот период, по подсчетам авторов исследования, занял менее 200 тысяч лет.

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