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«Чувство гордости за наш народ переполняет!»

  • 17.11.2020, 16:26
  • 2,373
«Чувство гордости за наш народ переполняет!»
фото: tut.by

Сейчас важна помощь и поддержка каждого белоруса.

Читательница Telegram-канала «Баста!» напомнила, насколько важно сегодня доносить до людей правду о происходящем в Беларуси.

- Уже более 100 дней мы всей семьей следим за новостями в нашей любимой и родной Беларуси. Чувство гордости за наш народ переполняет!

Я белоруска, но так уж получилось, что после окончания БГМУ переехала в Санкт-Петербург. Здесь я работаю участковым терапевтом. Ко мне в основном приходят на прием люди старшего возраста, и все они, зная, что я белоруска, интересуются новостями моей Родины. Не скрою, большинство разговоров с их стороны начинается с хвалебных отзывов об АГЛ, ведь здесь тоже по телевизору показывают не то, что происходит, а то, что выгодно властям. Но! Стоит мне привести всего лишь пару примеров из сегодняшней ситуации в Беларуси и 97% меняют свою точку зрения.

Поэтому хочу еще раз напомнить, что нам необходимо и важно разговаривать с родными и близкими, соседями и знакомыми старшего возраста, рассказывать им о происходящих событиях, ведь в подавляющем большинстве они не имеют доступа к правдивой информации. Сейчас важна помощь и поддержка каждого белоруса, солидарность людей другой национальности, чтобы приблизить нашу победу! Жыве Беларусь!

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