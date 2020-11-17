Немецкие фирмы убеждают не иметь дело с режимом Лукашенко 3 17.11.2020, 16:36

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Активисты белорусской диаспоры протестуют против сотрудничества компании Eickhoff с "Беларуськалием"

фото: privat

Активисты протестуют против сотрудничества немецких компаний с белорусским госсектором.

Семейное предприятие Eickhoff из Бохума производит оборудование для горнодобывающей промышленности и поставляет его в разные страны - от России до Австралии, пишет «Немецкая волна».

Среди партнеров немецкой фирмы есть и ОАО «Беларуськалий». Это один из крупнейших в мире производителей калийных удобрений и важный источник валютной выручки для Беларуси. 100% акций компании из Солигорска, в которой работают более 16 тысяч человек, владеет государство. По заявлениям Eickhoff, они поставляют оборудование на «Беларуськалий» с 1975 года «независимо от политической ситуации в стране».

Видимо, именно поэтому к двухэтажному кирпичному зданию фирмы в Бохуме, что в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, в начале октября вышли люди с бело-красно-белыми флагами и плакатами с лозунгом «Прекратите поддерживать диктатуру». Требования активистов: заморозить поставки немецкого «Беларуськалию» и этим выразить свой протест против несоблюдения прав бастующих работников солигорского предприятия.

«Бизнес есть бизнес, а это дело политиков»

Некоторые рабочие «Беларуськалия» бастуют уже с 17 августа, требуя отставки Александра Лукашенко и прекращения насилия против мирными протестующих. На стачку руководство предприятия отреагировало давлением на рабочих, лишением их премий и арестами бастующих. На сегодняшний день в забастовке на «Беларуськалия» участвуют более 80 человек, рассказал председатель стачкома Глеб Сандрос, который сейчас находится за границей

Именно он первым пытался достучаться до иностранных партнеров «Беларуськалия», в том числе и немецкой фирмы Eickhoff. В конце сентября Сандрос направил им письмо, а также детальную информацию о репрессиях против участников забастовки. «Мы не просим их разрывать контракт, лишь приостановить его действие на два-три месяца, пока не прекратятся репрессии против нас», - объяснил глава стачкома.

Через несколько дней его просьбу продублировали белорусы, живущие в Германии. Не получив ответа, они решили собраться у офиса немецкой компании. Напечатанное обращение к Eickhoff передали на проходной. И через некоторое время к протестующим вышел директор фирмы Ульф Ахенбах (Ulf Achenbach). «Он сказал, что поддерживает демократическое движение в Беларуси, но бизнес есть бизнес, а решать такие вопросы нужно на политическом уровне», - делится одна из участников того пикета Елизавета Чигрин, глава одной из бохумских IT-фирм.

В официальном ответе предприятия Eickhoff участникам акции также отмечается, что перерыв в поставках оборудования большого влияния на «Беларуськалий» не окажет и только негативно скажется на безопасности белорусских шахтеров и на их доходах.

Но Глеб Сандрос уверен, что прекращение поставок не может угрожать безопасности белорусских рабочих. Что же касается их доходов, то экономические санкции всегда сказываются на положении населения, «но если мы говорим о мирном способе влияния извне, то экономические санкции - самый действенный вариант», полагает Сандерс.

Германия - крупнейший торговый партнер Беларуси

Компания Eickhoff стала единственной, кто вообще ответил на обращения белорусов, живущих в Германии, сетует Антон Малкин. Вместе с другими представителями белорусской диаспоры он обратился в более чем 30 немецких фирм с просьбой прекратить сотрудничество с госпредприятиями Беларуси и режимом Лукашенко. Среди адресатов такие крупные компании, как Bayer, Siemens, Daimler, а также Commerzbank.

Есть и менее известные, но ключевые для белорусских предприятий немецкие партнеры. Например, компания Schaeffler, которая поставляет сцепления для тракторов Минского тракторного завода (МТЗ); предприятие по изготовлению оптики Carl Zeiss, создавшее СП с БелОМО, и производитель программного обеспечения для общественного транспорта HanseCom.

Германия входит в четверку важнейших торговых партнеров Беларуси. По данным Белстата, общий объем импорта в РБ из ФРГ в 2019 году составил около 1,5 миллиарда евро. Немецкие фирмы поставляют в основном оборудование для технического оснащения, продукцию химической и смежных отраслей, транспортные средства, а также пластмассу и изделия из нее.

Секторальные санкции ударят по рядовым белорусам и по немецким фирмам

«Нам хотелось бы добиться запрета (для компаний из Германии. - Ред.) на работу со всеми госпредприятиями Республики Беларусь и ассоциированными фирмами-посредниками, а также отключения хотя бы двух главных банков страны, а еще лучше - всей Беларуси от SWIFT», - продолжает Малкин. Отключения от международной системы SWIFT и прекращение кредитования Беларусбанка и Белагропромбанка также требует от Запада экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

Экономист и академический директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова считает, что такие экономические санкции не окажут немедленного негативного эффекта, так как в первую очередь Беларусь импортирует из ФРГ инвестиционные товары. «Но разрыв экономических связей с Германией подорвет потенциал обновления оборудования в экономике Беларуси и будет иметь существенный долгосрочный эффект», - прогнозирует эксперт.

Ввод таких секторальных экономических санкций ударит как по рядовым белорусам, так и по немецким предприятиям, так что, по мнению Борнуковой, он вероятен только в случае серьезной эскалации насилия со стороны властей Беларуси.

Немецкий бизнес настороженно следит за протестами в Беларуси

Именно заботой о благосостоянии рядовых белорусов объяснял еще в августе глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) решение не рассматривать экономические санкции как средство воздействия на Минск. Пока Европейский Союз ограничился только персональными санкциями в отношении Александра Лукашенко и его окружения, а депутаты бундестага призвали правительство ФРГ поддержать гражданское общество и независимые белорусские СМИ.

Между тем немецкий бизнес настороженно смотрит за развитием событий в Беларуси. Глава Восточного комитета немецкой экономики (организации, которая лоббирует интересы немецких фирм в Восточной Европе) Оливер Хермес (Oliver Hermes) недавно выступил с резким заявлением, в котором отмечается, что «нельзя откладывать процесс мирного диалога» между властями и оппозицией в Беларуси. Хермес осудил массовые запугивания, аресты и применение насилия силы против протестующих. Он также призвал власти в Минске найти политическое решение конфликта, чтобы «не потерять доверие собственного населения, белорусских фирм и международных инвесторов».

На вопрос, как в таких условиях он расценивает продолжение сотрудничества немецких фирм с белорусскими госпредприятиями, господин Хермес ответил, что не может комментировать действия отдельных компаний. Глава представительства немецкой экономики в Минске Владимир Августинский также отказался прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Немецким фирмам нужен сигнал от политиков

В надежде изменить позицию компании Eickhoff активисты белорусской диаспоры в Германии еще два раза приходили к зданию предприятия в Бохуме. В последний раз - на прошлой неделе. Но никакой реакции не последовало.

Тем временем аналогичные пикеты проходят перед офисами и других немецких фирм. В пятницу, 13 ноября, 15 человек вышли с плакатами к зданию компании Hauni в Гамбурге. Она является ведущим производителем оборудования для табачной промышленности, которое поставляет, в том числе, и на крупнейшую в Беларуси государственную табачную фабрику «Неман» в Гродно.

Активисты узнали о планах поставок немецкого оборудования на табачную фабрику «Интер Тобакко», принадлежащую бизнесмену из окружения Лукашенко Алексею Олексину. На письма и пикеты активистов официальные представители Hauni не отреагировали.

Но активисты не сдаются. «Это будет не последний наш пикет у Hauni», - пообещал один из участников акции в Гамбурге, IT-специалист Дмитрий Шулькин. Молодой человек настроен оптимистично и уверен, что их активность принесет плоды. Другие представители белорусской диаспоры в Германии собираются обратиться к местным профсоюзам и политикам, а также привлечь внимание немецкой общественности к тому, что фирмы из ФРГ сотрудничают, как они выражаются, с «кровавым режимом Лукашенко».

На прошедшей недавно в Кельне акции солидарности с протестующими в Беларуси выступил глава региональной ячейки Объединения немецких профсоюзов (DGB) Йорг Мерле (Jörg Mährle). Он заявил, что «предприятия в Германии и Европе не должны сотрудничать с такими странами, как Беларусь».

Чтобы немецкие фирмы начали действовать, нужен сигнал сверху, полагает Елизавета Чигрин. «Если Германия заявит на политическом уровне, что больше не поставляет продукцию в Беларусь в связи с тем, что там нарушаются права человека, конкретным фирмам будет проще прекратить поставки, они будут защищены, так как это не их частное решение, а политическое решение сверху».

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