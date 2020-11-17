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В России заявили о «сибирской» мутации коронавируса

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  • 17.11.2020, 16:52
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В России заявили о «сибирской» мутации коронавируса

Изменения в структуре вируса зафиксированы в Сибирском регионе.

В Сибири выявлены изменения в структуре коронавируса, которые позволяют говорить о том, что за Уралом формируется его новый, мутировавший вариант, пишет «Новое время».

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, подвергся частичной мутации, но она, вероятно, не влияет на течение заболевания, заявили в Роспотребнадзоре.

«Мы видим изменения определенные в белке и данные замены, которые выявлены в Сибирском регионе, которые позволяют нам предположить, что в этом регионе формируется свой вариант с определенными мутациями», — сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова добавила, что это не означает повышения опасности коронавируса.

«Никакие мутации, которые мы наблюдаем на территории РФ, не влияют на эпидемиологическую значимость <...>. Все, что мы видим на территории России, не усиливает возбудитель, не ослабляет возбудитель, просто мы видим мельчайшие изменения, которые в нем могут происходить», — подчеркнула она.

В пресс-службе Роспотребнадзора позднее уточнили, что в Сибири пока нет своего варианта коронавируса, в регионе фиксируют лишь «единичные варианты мутации».

К сентябрю в мире насчитывалось несколько тысяч мутаций коронавируса, однако только около двух десятков из них оказались устойчивыми. 93% больных в мире были заражены двумя мутациями коронавируса с заменой белка. В октябре глава Роспотребнадзора заявляла, что внутри России вирус почти не мутировал.

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