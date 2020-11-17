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«То, что происходило на площади Перемен, стало последней каплей»

  • 17.11.2020, 17:01
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«То, что происходило на площади Перемен, стало последней каплей»
фото: «Салiдарнасць»

Какие настроения у рабочих на «Нафтане» и «Полимире».

Еще один стачкомовец рассказывает сайту «Салiдарнасць» о настроениях на «Нафтане» и «Полимире».

— Люди поддаются на угрозы руководства и оно этим пользуется. Страх и запугивания — единственный инструмент, который остался у власти. Долго ли они смогут продержаться на работниках, которых заставили работать под страхом репрессий, — большой вопрос.

Когда мы записали ролик, в котором рассказали, в какой стране хотели бы жить, всех вызывали в прокуратуру и угрожали кучей статей вплоть до «свержения власти», — говорит собеседник.

По его словам, на днях оказалось, что некоторые не знают, кто такой Роман Бондаренко и что с ним случилось.

— Я все время задаю вопрос, что должно еще произойти, чтобы поднялся каждый? У каждого в семье должны кого-то покалечить или убить? — эмоционально говорит бывший сотрудник предприятия.

Пока же, отмечают стачкомовцы, их многие благодарят, а некоторые «просто опускают глаза при встрече»:

— Бояться потерять работу и деньги — это нормальные проблемы для мирного времени. Но по сравнению с тем, что сейчас происходит в стране, деньги и работа — это такая малость, которая никак не может оправдать бездействие людей.

В воскресенье у нас много людей вышло в город, мы не собирались в колонну: ходили группами по городу и понимали, что нас много. Это количество меня вдохновило, я вернулся в хорошем настроении, но когда увидел то, что происходило на Площади Перемен, когда с людьми обращались как со скотом, это стало для меня последней каплей.

Собеседники с ОАО «Нафтан» и завода «Полимир» говорят, что лично к ним из-за их активной позиции никто не обращался с просьбой стать штрейхбрехерами для «Гродно Азот»:

— Думаю, ни к одному члену БНП с такой просьбой не подошли бы. Но знаю о том, как уговорили пару человек, у которых до пенсии осталось немного. Им пригрозили непродлением контракта. Еще один попался за пьянку на проходной, ему тоже сказали: или увольнение, или поедешь.

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