Барак Обама: Россия перестала быть сверхдержавой 3 17.11.2020, 17:44

5,010

Экс-президент США опубликовал мемуары.

Сегодня вышел первый том книги Барака Обамы, написанной после его президентства. Бывший президент США в своих мемуарах «Земля обетованная» (A Promised Land) написал, что Россия больше не является сверхдержавой, поскольку ее ядерный арсенал уступает США, у нее нет масштабной сети союзников и баз, а экономика почти полностью зависит от экспорта нефти, газа, минералов и вооружений, передает телеканал «Дождь».

Обама добавил, что жизнь граждан России омрачена коррупцией и имущественным неравенством.

«Лишенная идеологических опор – светлого будущего в виде объединившихся рабочих, сбросивших свои цепи, – Россия при Путине стала замкнутой страной, с подозрением относящейся к внешнему миру: возможно, ее стоит бояться, но не подражать ей. Именно этот разрыв между реальным положением дел в современной России и требованием Путина считать ее сверхдержавой, думал я, и помогает объяснить возрастающую воинственность страны во внешних отношениях», — написал Обама.

Ранее выходили две его книги — «Мечты моего отца» (Dreams From My Father) в 1995 году и «Дерзость надежды» (Audacity of Hope) в 2006 году. Обе стали бестселлерами. “Земля обетованная” вышла тиражом в три миллиона экземпляров. За нее и книгу Мишель Обамы «Becoming. Моя история», изданную в 2018 году, издательство Penguin Random House заплатило рекордный аванс — 65 миллионов долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».