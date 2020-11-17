Бастующий рабочий: Люди будут уходить и дальше — к этому подталкивает власть 17.11.2020, 17:48

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На госпредприятих люди присоединяются к стачке и выходят из провластных профсоюзов.

Работник ОАО «Нафтан» Владимир Крысенок объявил о присоединении к стачке.

Он вспоминает, как в августе на ОАО «Нафтан» и заводе «Полимир» удалось собрать 3,5 тысячи подписей под обращением к руководству с народными требованиями прекратить насилие и провести честные выборы, пишет «Салiдарнасць».

Именно эти люди и выходят из провластного профсоюза в первую очередь. Надо сказать, что для удержания людей организация выбрала не совсем адекватные методы. Накануне в колдоговор предприятия по инициативе Белхимпрофсоюза были внесены изменения.

— В результате страдать будут члены обоих профсоюзов. На шесть месяцев приостановили действие пунктов, которые раньше не позволяли нанимателю без согласования с профсоюзом уволить работника. Теперь он может это сделать, к тому же под формальным предлогом — за два дисциплинарных взыскания или за один прогул.

Причем инициативу внес Белхимпрофсоюз, то есть сам профсоюз дал добро: увольняйте, мы не будем их защищать. Но это же абсурд! — недоумевает собеседник.

Сам Владимир тоже вступил в БНП, а после был избран председателем цехового комитета:

— Я отработал на предприятии больше 20 лет без единого замечания. Но сразу после принятия поправок в колдоговор каждая моя смена начиналась не с производственных моментов, а с очередной объяснительной. Мне нужно было их писать по любому поводу. Руководители стали высчитывать наши передвижения до секунды.

Если, допустим, я пересек проходную в 16.02, то начальник проверял скорость, с которой я мог идти, и радостно объявлял, что я ушел со смены, которая заканчивается ровно в 16.00, раньше на пару минут.

Это такие придирки, на которые вообще никогда никто не обращал внимания. Последний раз от меня потребовали объяснения по распечаткам за пять месяцев! Это значит, что начальник целый день на работе не исполнял свои непосредственные обязанности, а сидел и вычислял все мои минуты и секунды, когда я в медпункт ходил или отлучался с увольнительной.

Владимир говорит, что, несмотря на давление и репрессии, независимый профсоюз сражается за каждого своего сотрудника.

— На своем производстве я никого в обиду не дал. Нас несколько десятков и нам легче отстаивать друг друга. Мы все сразу собирали подписи, шли открыто к начальству.

Реагировали на это настороженно, нам говорили, зачем мы несем эти «бумажки». На что мы объясняли, что это не бумажки, а документы, которые, как и многие другие зафиксированные нарушения, обязательно понадобятся в будущем, чтобы все виновные ответили по закону.

В субботу, 14 ноября, профсоюзный лидер отработал свою последнюю смену, после чего объявил об уходе в стачку:

— Движение в БНП продолжается и люди будут уходить в стачку. К этому власть подталкивает своими действиями. В воскресенье мы хотели просто возложить цветы к импровизированному муралу в память о Романе Бондаренко. Но всех, кто появился с цветами, грузили в автозаки. Сейчас некоторые мои бывшие коллеги в ЦИП. Конечно, они на работу больше не вернутся.

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