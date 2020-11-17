Кто из белорусских футболистов поддержал протесты? 17.11.2020, 18:15

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Это вам не хоккеисты.

Что касается поддержки оппонентов режима, то до выборов футболисты за ней замечены практически не были. Активно высказывался разве что бывший голкипер национальной сборной и на тот момент еще действующий тренер вратарей брестского «Динамо» Василий Хомутовский, пишет tut.by.

Куда более явно представители футбола стали выражать свою позицию после выборов. Среди причин — задержание форварда БАТЭ и сборной Антона Сароки.

14 августа генеральный директор футбольного клуба БАТЭ Михаил Залевский раскритиковал жестокость силовиков по отношению к протестующим в Беларуси и записал видео, где он выбрасывает в мусорный контейнер форму с офицерскими погонами. Вскоре он покинул клуб.

Некоторые футболисты начали праздновать голы и победы жестами Тихановской, Колесниковой и Цепкало. Например, один из лучших бомбардиров чемпионатов Николай Януш и вратарь женской сборной Наталья Воскобович.

Самую радикальную позицию занял форвард ЦСКА Илья Шкурин, который и вовсе отказался играть за сборную Беларуси, пока в стране не сменится власть. Кстати, и тренер «армейцев» Виктор Гончаренко выступил против насилия и за честный подсчет голосов.

Практически сразу после выборов пост в поддержку протестующих опубликовал нападающий сборной Беларуси Николай Сигневич.

Избиение футболистов «Крумкачей»

23 августа на акции были задержаны футболисты «Крумкачей» Сергей Козека и Павел Рассолько. Их подозревали в нападении на машину силовиков. Игрокам крепко досталось, хотя вскоре оказалось, что они никакого отношения к тем событиям не имеют.

На следующий матч команды против минского «Динамо» собрался целый стадион, а болельщики не обошлись без лозунгов «Уходи!», «Трибунал» и «Жыве Беларусь!». Игроки вышли на встречу в майках с призывом остановить насилие, а в начале игры обе команды провели акцию в поддержку пострадавших игроков.

Вскоре сразу сотня футболистов чемпионата Беларуси выступила против насилия. Они записали специальный видеоролик, под которым подписались и многие футболисты сборной Беларуси: Павел Нехайчик, Егор Филипенко, Денис Щербицкий, Дмитрий Бага, Антон Чичкан, Андрей Хачатурян, Станислав Драгун, Александр Сачивко, Максим Бордачев.

В Свободном объединении спортсменов игроков (SOS BY) поддержали, но при этом выразили надежду на их более отчетливую позицию по политической ситуации в стране.

Когда была задержана баскетболиста Елена Левченко, видео в ее поддержку записал Станислав Драгун, а клуб второй лиги «Першы рэгіён» отказался выходить на ближайшие матчи. К слову, Драгуна затем не вызвали на матчи сборной, мотивировав это коронавирусом, что, впрочем, не мешало Стасу тренироваться с основой БАТЭ.

Среди активных членов SOS BY из футболистов есть только Василий Хомутовский, но некоторые футболисты косвенно поддерживают инициативы организации. Например, Игорь Стасевич и Александр Мартынович выставили на благотворительный аукцион свои игровые майки. Средства пойдут на помощь репрессированным спортсменам. Виталий Кутузов же вызвался поддержать знаменитого автора фразы про «хлопотное дельце».

Недавно позицию высказал и защитник брестского «Динамо» Олег Веретило, написавший, что даже после побед его «мысли с народом». Пост футболист сопроводил знаками объединенного штаба оппозиции.

Ныне главный тренер «Ротора», а в прошлом один из лидеров сборной Беларуси Александр Хацкевич дал свою оценку протестным акциям.

«Я смотрю новости, ищу информацию в соцсетях, потому что по ТВ не показывают всего, что происходит на улице. Читаю, общаюсь с друзьями. Мне очень больно видеть то, что там творится. Тревожно на сердце, в том числе за родителей.

Сейчас в Беларуси никто не защищен — никаких прав нет у людей. По-моему, Мандела сказал: «Правитель, который уничтожает свой народ, убивает государство. А правитель, который ищет примирения, создает нацию».

Белорусский протест более мирный и менее организованный по сравнению с украинским, но, если люди массово вышли на улицы, это значит одно: простой народ довели, — сказал Хацкевич.

Не обошлось в футбольной среде и без задержаний. К примеру, 19-летний форвард «Городеи» Ростислав Шавель отсидел в сумме уже 21 сутки.

Среди подписантов обращения против насилия и фальсификаций есть более 60 людей, связанных с футболом. Среди них и ряд известных футболистов и тренеров. Помимо уже упомянутого ранее Хомутовского это Андрей Островский, Сергей Штанюк, Геннадий Тумилович, Олег Дулуб, Филипп Иванов, Филипп Рудик, Сергей Герасимец, Евгений Костюкевич, Павел Платонов и Кирилл Алексиян.

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