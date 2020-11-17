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Французы могут начать массовое вакцинирование от коронавируса через два месяца

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  • 17.11.2020, 18:49
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Французы могут начать массовое вакцинирование от коронавируса через два месяца
фото: Reuters

Для этого Париж закупил 30 млн доз вакцины от Pfizer.

Во Франции планируют в начале 2021 начать массовую вакцинацию от коронавируса. Об этом в эфире BFMTV сообщил Оливье Веран - министр солидарности и здравоохранения.

Сейчас, по его словам, Франция работает над подписанием контрактов с компаниями, которые занимаются производством антикоронавируснои вакцины. Но для начала необходимо будет убедиться, что препараты, которые собираются закупить, безопасны для людей и эффективны.

Веран сообщил, что французы уже закупили предварительно 30 млн доз вакцины от Pfizer.

«Нас не будут сдерживать вопросы логистики. Вместе с Европейской комиссией мы позаботились о постепенном обеспечении поставок во все европейские страны. Что касается вакцины от Pfizer, мы предварительно заказали партию эквивалентную 30 миллионам доз», - сказал министр.

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