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В среду в Беларуси будет до +10 градусов

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  • 17.11.2020, 19:12
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В среду в Беларуси будет до +10 градусов
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Ожидаются мокрый снег и дождь.

Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси 18 ноября, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно. На большей части территории страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Местами ожидаются туман, гололед, на отдельных участках дорог - гололедица. Ветер прогнозируется южный, юго-западный 5-10 м/с, днем местами с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 1 градуса, по западу страны - 2-7 градусов выше нуля. Днем будет от минус 1 до плюс 6, по западу - 7-10 градусов тепла.

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