Академик Александр Мрочек: На даче были установлены камеры 5 17.11.2020, 19:35

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фото: cardio.by

Кардиолог с мировым именем рассказал о расследовании и восстановлении сгоревшей дачи.

В ночь с 13 на 14 ноября у кардиолога с мировым именем и экс-директора РНПЦ «Кардиология» Александра Мрочека подожгли дачу, это подтвердило МЧС. Возгорание случилось сразу в трех местах.

СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 218 УК - по факту умышленного уничтожения либо повреждения имущества, совершенного общеопасным способом. Сгорели часть дома, подвал, баня.

Однако уже на следующий день, 15 ноября, неравнодушные волонтеры приехали в деревню Узборье возле Раубичей, где находится дача Александра Мрочека, чтобы оперативно помочь ему разобраться с последствиями пожара.

«Комсомольская правда» дозвонилась уважаемому медику, оказалось, что работы по разбору пепелища продолжались и 16 ноября.

- Приезжали ребята из центра «Кардиология», которым я много лет руководил. Были ребята из политехнической академии, сотрудники «Политехники», предприятия, с которым мы плотно работали в сфере изготовления медицинских девайсов. В воскресенье на помощь пришли академик Юрий Островский, профессор Владимир Минченя, специалисты из отделения реанимации во главе с заведующим Андреем Валентюкевичем. В общей сложности работали около тридцати человек. В понедельник работы продолжились.

- Что будет с домом? Нужно строить новый? Или есть возможность восстановить старый?

- Будем восстанавливать. Сейчас основной вопрос - крыша, часть ее прогорела, повреждены стропила. Если оставлять в таком виде на зиму, то все сгниет. Сейчас идет речь про то, чтобы покрыть дом новой крышей, там наверху была спальня, мой маленький кабинет.

- В огне пострадало что-то особо ценное для вас? Что сказали сотрудники милиции, которые работали на месте преступления?

- Повезло, что мы не так давно вывезли книги, незаконченные статьи и диссертацию моего ученика. Сотрудники следственных органов ничего не сказали, работали они честно, я присутствовал с ними целый день, собирали всю доказательную базу. Сейчас будут проверяться и отрабатываться все версии, все идет своим чередом.

- А у вас есть какая-то версия, к которой вы склоняетесь?

- То, что написано в записке, с моей позиции, полный бред («Покайся и публично расскажи всем, как набивал свои карманы деньгами, продавая людям восстановленные кардиостимуляторы, и бог знает. Дом - это только начало» - записку с таким текстом нашли на месте пожара. - Ред.). Во-первых, в Беларуси электрокардиостимуляторы не восстанавливаются, они либо работают в человеческом организме, либо их при необходимости меняют на новые. Во-вторых, такого, чтобы изъять стимулятор даже из тела умершего человека и перепродать - это абсолютно нереально, этим занимаются разные ведомства. Это не говоря уже о том, что я не ставил и не изымал стимуляторы, я выполнял функции администратора. То, что написано в записке, - абсолютная ересь. Были проблемы в 90-х годах, в центре тогда нашлись не очень, будем так говорить, хорошие хирурги, которые продавали электрокардиостимуляторы. Было возбуждено уголовное дело, ответственность тогда понесли три или четыре врача. Но я в то время не был директором РНПЦ «Кардиология», а заведовал кафедрой кардиологией. Уже даже эти люди вышли на свободу, отбыв наказание. Автор этой записки, видимо, где-то что-то слышал и решил эту информацию, что называется, воткнуть. В целом все написанное - огромная глупость. Ее написал или больной, или… что-то другое имеется в виду.

- Есть ли в вашем дачном поселке камеры? Может быть, следствие изъяло видео с них?

- Камеры были установлены на самой даче. Сейчас с этим работает следствие.

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