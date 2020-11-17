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В Минске зафиксирован рекордно низкий спрос на жилье

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  • 17.11.2020, 19:41
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В Минске зафиксирован рекордно низкий спрос на жилье

На одну проданную квартиру приходится 15 выставленных на продажу.

На фоне неопределенности и отсутствия кредитной поддержки число заинтересованных в покупке квартиры продолжает снижаться.

Спрос на квартиры в Минске продолжает падать: по сравнению с сентябрем количество сделок купли-продажи на «вторичке» уменьшилось на 13%, передает realt.by.

В то же время число желающих продать квартиру в октябре возросло: количество объявлений в базе Realt.by за месяц выросло сразу на 12%. И судя по еженедельной динамике, это далеко не предел.

По сравнению с октябрем 2019 года текущий уровень спроса в 2 раза ниже, текущий уровень предложения, напротив, — в 1.5 раза выше.

В настоящее время на 1 проданную квартиру приходится 15 выставленных на продажу. Это показатель типичного «рынка покупателя», что дает все основания полагать, что продавцы продолжат снижать цены.

Наиболее существенным снижение спроса было у 3-комнатных квартир, продажи которых за месяц упали на 16%. Количество сделок с 1- и 2-комнатными квартирами уменьшилось на 13% и 14% соответственно.

Только 11% всех купленных квартир были квартирами в готовых новостройках (дому не больше года).

Чаще всего сделки совершали во Фрунзенском и Первомайском районах. Реже обычного приобретали квартиры в Московском районе. Доля Октябрьского района в общем спросе, напротив, за месяц подросла.

В октябре наиболее популярными у покупателей были квартиры в типовых панельных домах, современный каркас покупали реже, чем обычно.

Средняя цена проданных в Минске квартир за месяц подросла на 1.1%, и составила 1306 $/м2.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):

1-комнатные квартиры: 1389 $/м2 (-1.4% за месяц) — $ 51 000;

2-комнатные квартиры: 1261 $/м2 (+2.8%) — $ 60 000;

3-комнатные квартиры: 1200 $/м2 (+2.4%) — $ 79 000;

4-комнатные квартиры: 1110 $/м2 (-9.3%) — $ 83 240.

Цены в объявлениях о продаже квартир, напротив, в октябре показали снижение на 1.4%. Сильнее всего квадратный метр подешевел у 1-комнатных (-2% за месяц) и 4-комнатных квартир (-1.9%).

Темпы снижения цен у дешевого жилья в октябре были выше, чем у дорогого. Причем по сравнению с сентябрем, когда впервые наблюдалась подобная ситуация, этот разрыв увеличился.

В большинстве микрорайонов цены на квартиры снизились. Небольшой рост наблюдался в традиционно самых дорогих из них.

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