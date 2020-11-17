Цены на нефть упали после безрезультатных переговоров ОПЕК+ 17.11.2020, 20:48

Министры стран-участниц сделки не смогли принять решения по объемам добычи на следующий год.

Цены на нефть снижаются на торгах во вторник на итогах заседания мониторингового комитета ОПЕК+, где министры стран-участниц сделки не смогли принять решения по объемам добычи на следующий год, передает finanz.ru.

На 20.04 мск январские фьючерсы на марку Brent дешевеют в Лондоне на 1,1%, до 43,34 доллара за баррель. Контракты на американский эталонный сорт WTI в Нью-Йорке заключаются по 41 доллар за бочку, теряя в цене 0,9%.

Соглашение о спасении нефтяного рынка, заключенное весной после кровопролитной ценовой войны, с января должно было вступить в третью фазу: государства-участники, включая Россию и Саудовскую Аравию, планировали нарастить поставки на 2 млн баррелей в день, уменьшив суммарную квоту по снижению добычи до 5,7 млн баррелей в сутки.

Однако надежды на восстановление мировой экономики и спроса на сырье разбились о вторую волну пандемии, которая уже привела к полному или частичному локдауну в Австрии, Германии, Франции, Британии, Турции и отдельных штатах США.

Рынок уверен, что ОПЕК придется действовать, говорит аналитик PriceFutures Group Фил Флинн. Но министры предпочитают еще подождать.

Страны-участники «договорились продолжить изучение ситуации со спросом и предложением в IV квартале 2020 года» и принять окончательное решение в декабре, сообщила пресс-служба правительства России. Москву на переговорах представлял Александр Новак - экс-министр энергетики, повышенный до вице-премьера.

«Рынок слишком быстро меняется, чтобы принимать решение сейчас», - заявил, комментируя итоги, глава Минэнерго Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман.

Большинство стран поддерживают идею оставить добычу на текущем уровне как минимуме на январь-март 2021 года, рассказали Reuters источники в ОПЕК.

Таким рассматривались и более жесткие сценарии: продление квот на 6 месяцев и дополнительное сокращение добычи на срок от квартала до полугода.

Начиная с сентября ОПЕК систематически ухудшает прогнозы по рынку нефти, и с тех пор оценка спроса в текущем году была снижена 700 тысяч баррелей баррелей в сутки. Картель ждет, что мир будет потреблять 90 млн баррелей в день - на 9,8 млн меньше, чем до кризиса. Прогноз на 2021 год снижен на 300 тысяч баррелей сутки - до 92,26 млн баррелей в день. По расчетам картеля, в следующем году нефтяной рынок сможет восстановить только две трети пандемического провала: относительно текущего года спрос увеличится на 6,2 млн б/с.

Беспрецедентный кризис оставил мировую экономики с нефтяными излишками в объеме 212 млн баррелей - настолько в сентябре запасы в мировых коммерческих хранилищах превышали среднее значение за 5 лет.

По расчетам ОПЕК, если оставить квоты неизменными и до апреля не увеличивать добычу), «излишки» удастся сократить до 72 млн баррелей. Если продлить сделку на 6 месяцев - до 21 млн баррелей.

Впрочем, эти оценки основаны на базовом сценарии развития ситуации с пандемией, который не включает новые «шоки». Альтернативный, кризисный сценарий ОПЕК предполагает рост избыточных запасов вдвое - до 470 млн баррелей.

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