Прибыль упала в 37 раз: как живут промышленные регионы Беларуси 1 17.11.2020, 21:02

1,984

В крупных промышленных регионах наблюдается заметный рост долгов и падение прибыли.

«Радыё Свабода» посмотрело официальную статистику.

Солигорский район

Один из богатейших регионов Беларуси, здесь добывают калийную соль, а средняя заработная плата на 42% выше, чем в Минской области в целом. Чистая прибыль организаций региона в январе-сентябре по сравнению с прошлым годом снизилась в 4 раза: с 1 миллиарда рублей до 265 миллионов. Об этом свидетельствует последняя статистика Белстата. Рентабельность продаж упала: с 23,6% до 11,4%. Экспорт упал на 22%.

Жлобинский район

В Жлобине - Белорусский металлургический завод, одно из крупнейших предприятий Беларуси. Чистая прибыль в этом году выросла до 10,7 млн рублей за восемь месяцев, в прошлом году прибыль была отрицательной. Рентабельность продаж осталась в минусе - минус 0,5%, количество убыточных организаций осталось на прежнем уровне - 11,6%.

Задолженность по просроченным кредитам увеличилась на 57 миллионов, сейчас регион должен 394 миллиона. Этот общий долг в 38 раз превышает прибыль за 8 месяцев этого года.

Гомель

Гомсельмаш, крупный производитель комбайнов, расположен в Гомеле. Чистая прибыль за январь-сентябрь в городе упала в 6,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручено организациями города 71,7 млн рублей.

Доля убыточных организаций увеличилась на 4%, сейчас она составляет 14,8%. Просроченная задолженность увеличилась на 18 миллионов. Экспорт упал на треть.

Жодино

В Жодино - крупный производитель самосвалов БелАЗ. Прибыль города за восемь месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упала в 37 раз. Все организации города за 8 месяцев заработали всего 5,8 млн рублей.

Рентабельность продаж снизилась на 6% и составляет 13,3%. Доля убыточных организаций увеличилась втрое и составляет 41%. Экспорт упал на 57%.

Минск

В белорусской столице работает несколько крупных предприятий: МАЗ, МТЗ, МЗКТ и другие. За 8 месяцев текущего года все организации столицы заработали 1,7 млрд рублей. Это в 1,4 раза меньше, чем в прошлом году.

Убыточных организаций стало больше, их доля выросла с 18,5% в прошлом году до 24,2% в этом году. Задолженность организаций по просроченным кредитам увеличилась на 396 млн рублей. Просроченная задолженность организаций составляет 1,5 миллиарда рублей, что только на 200 миллионов больше, чем прибыль за 8 месяцев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».