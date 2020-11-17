закрыть
17 ноября 2020, вторник, 21:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Еврокомиссия заключила соглашение с пятым производителем вакцины на 405 млн доз

  • 17.11.2020, 21:11
  • 1,223
Еврокомиссия заключила соглашение с пятым производителем вакцины на 405 млн доз

Европейская комиссия утвердила контракт с европейской фармацевтической компанией CureVac.

Европейская комиссия утвердила контракт с европейской фармацевтической компанией CureVac на покупку будущей вакцины от коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте ЕК.

Контракт предусматривает закупку 225 млн доз от имени всех государств-членов ЕС, а также возможность получить еще до 180 млн доз, как только после вакцинации препарат докажет свою безопасность и эффективность против COVID-19.

Это уже пятый контракт Еврокомиссии на покупку вакцин. Ранее были заключены соглашения с производителями AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV и BioNtech-Pfizer. Также ведутся переговоры с Moderna. Все вакцины будут производиться в странах ЕС.

Государства-члены могут также принять решение о передаче вакцины странам с низким и средним уровнем дохода или о перенаправлении ее в другие европейские страны.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала: "Через несколько дней после нашего контракта с BioNTech и Pfizer я рада сообщить о новом соглашении с перспективной европейской компанией".

"На сегодня Комиссия обеспечила не менее 1,2 млрд доз и выполняет свое обязательство обеспечить равный доступ к безопасным, эффективным и доступным вакцинам не только для граждан ЕС, но и для бедных и уязвимых людей в мире. Большинство из этих кандидатов на вакцину находятся на продвинутой фазе клинических испытаний, и, надеемся, сертификация подтвердит эти положительные результаты, после чего они помогут нам в преодолении пандемии", - сказала фон дер Ляйен.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Битва, от которой зависит судьба планеты
Битва, от которой зависит судьба планеты Наталья Радина
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности Андрей Санников
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили Андрей Макаревич
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы Ганна Севярынец