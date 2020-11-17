Парламент Турции одобрил отправку военных в Азербайджан 17.11.2020, 21:38

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Турецкие военные могут находиться в Азербайджане в течение одного года.

Парламент Турции одобрил указ президента республики об отправке турецких военных в Азербайджан, свидетельствуют итоги голосования, передает ria.ru.

Проект указа президента Турции Тайипа Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан был направлен в парламент республики накануне.

Согласно документу, турецкие военные могут находиться в Азербайджане в течение одного года.

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