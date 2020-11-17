Дмитрий Щигельский: Гражданин Лукашенко будет арестован 6 17.11.2020, 22:44

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Фото: YAUHEN YERCHAK, EPA

Революция в Беларуси победит.

«Я искренне надеюсь, что революция в Беларуси победит, хотя возможно не так легко, просто и быстро, как многие надеялись», - заявил в интервью БП врач-психиатр Дмитрий Щигельский, поставивший узурпатору Лукашенко диагноз мозаичная психопатия.

-15 ноября силовики в Минске буквально сравняли с землей мемориал убитого Романа Бондаренко. Для этой цели на площадь Перемен стянули силовиков со всего Минска (и не только, надо понимать). Накануне мемориалы Роману Бондаренко силовики уничтожали по всей Беларуси. Почему так важно режиму было уничтожить мемориал?

- Проведение классической облавы, да ещё и с досмотром квартир, вызывает очевидные ассоциации с действиями оккупационной администрации в Минске в период Второй міровой войны, организаторы не могли этого не понимать. Пойти на такое без санкции Лукашенко никто бы не осмелился. Поэтому вопрос не о неком абстрактном режиме, а о совершенно конкретном диктаторе.

Демонстративное глумление над памятью мёртвых, даже если это враги, абсолютно противоречит белорусской культуре. Лукашенко не может этого не знать и не понимать.

Я предположу сочетание нескольких факторов. Первый - это банальная ревность к чужой популярности. Вспомните, как Лукашенко высказывался об убитых по его приказу Гончаре, Захаренко, Красовском, Завадском? Что происходит с памятью о покойных Быкове, Машерове? Других известных белорусах? Лукашенко, несмотря ни на что, хочет быть не просто первым, но единственным. Сейчас, он скорее всего, понимает, что это уже невозможно, но не может изменить себя. Если белорусы не хотят любить его и только его, он будет мстить тем, кто получает признание народа, даже если они мертвы.

- Лукашенко заверяет, что никогда не предавал ни Ельцина, ни Путина. Кажется, о предательстве его никто не спрашивал. Оговорка по Фрейду?

- Я искренне надеюсь, что революция в Беларуси победит, хотя возможно не так легко, просто и быстро, как многие надеялись. Гражданин Лукашенко будет арестован, начнётся следствие, будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, и специалисты, которые будут ее проводить, смогут найти ответ на этот вопрос.

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