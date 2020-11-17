Байден назначил ветеранов на ключевые посты в Белом доме 17.11.2020, 22:54

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Джо Байден

Фото: АР

Избранный президент США объявил во вторник, что назначил девять человек на ключевые должности.

Избранный президент США Джо Байден объявил во вторник, что назначил девять ближайших помощников по предвыборной кампании на ключевые должности в Белом доме, поскольку он формирует разнообразную команду руководителей менее чем через неделю после назначения своего руководителя.

«Америка сталкивается с серьезными проблемами, и они приносят различные точки зрения и общую приверженность решению этих проблем и превращению с другой стороны более сильной и сплоченной нации», - сказал Байден в заявлении, передает zn.ua со ссылкой на AFP.

Новые назначенцы - одни из первых среди сотен, кого Байден назначит в Белый дом в ближайшие месяцы - включая его менеджера кампании 2020 года Джен О'Мэлли Диллон, назначенного заместителем главы администрации.

44-летний мужчина будет работать под началом главы администрации Белого дома Рона Клейна, которого Байден назначил на прошлой неделе.

Ветеран семи президентских кампаний, О'Мэлли Диллон занимал должность заместителя руководителя кампании при успешном переизбрании Барака Обамы в 2012 году.

Сопредседатель кампании Седрик Ричмонд, демократ из Луизианы, был назначен старшим советником президента.

47-летний депутат покинет свое место в Конгрессе, чтобы приступить к работе в Белом доме, когда 20 января состоится инаугурация Байдена.

Байден также назначил Майка Донилона, главного стратега своей кампании и опытного тактика-демократа, старшим советником президента.

«Команда, которую мы уже начали собирать, позволит нам решить проблемы, стоящие перед нашей страной в первый же день», - говорится в его заявлении.

Среди других назначений - глава администрации и старший советник будущей первой леди Джилл Байден, советник президента и директор по операциям Овального кабинета.

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