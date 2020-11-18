Армия обороны Израиля нанесла ракетный удар на юге Сирии 18.11.2020, 8:03

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ЦАХАЛ объяснил свои действия уничтожением самодельных взрывных устройств.

Минимум трое сирийских военнослужащих погибли, один ранен в результате ракетного удара Израиля на юге Сирии. Об этом в среду, 18 ноября, сообщило местное информагентство SANA со ссылкой на военный источник, передает dw.com.

По данным SANA, обстрел мог вестись со стороны Голанских высот.

В свою очередь Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) написала в Twitter, что удары произведены по позициям в Сирии сил специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции и сирийским ВС, с целью обезвредить самодельные взрывные устройства, установленные возле линии "Альфа" между Израилем и Сирией на Голанских высотах.

What Iran & Syria did: placed improvised explosive devices by the Alpha Line to hit Israeli troops.



What we did: just struck Iranian Quds Force & Syrian Armed Forces targets in Syria.



We stand prepared to operate against Iranian entrenchment in Syria. — Israel Defense Forces (@IDF) November 18, 2020

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