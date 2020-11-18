закрыть
18 ноября 2020, среда, 8:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Разработка вакцины от COVID-19 сделала университетского профессора миллиардером

  • 18.11.2020, 8:28
  • 1,399
Разработка вакцины от COVID-19 сделала университетского профессора миллиардером
Роберт Лэнгер
Фото: Barry Chin / The Boston Globe via Getty Images

История одного из самых удачных стартапов.

Уже в третий раз в этом году скачок акций биотех-стартапа Moderna из Кембриджа, штат Массачусетс, привел к появлению нового миллиардера. В число людей с десятизначным состоянием вошел Роберт Лэнгер, профессор химической инженерии Массачусетского технологического института (MIT) и плодовитый ученый, имеющий более 1000 патентов. Его трехпроцентная доля в компании сейчас стоит больше $1 млрд, пишет Forbes.

Акции Moderna выросли почти на 7% в четверг, на следующий день после того, как компания, основанная в 2010 году, объявила, что собрала достаточно данных о третьей фазе испытаний своей вакцины от COVID-19, чтобы передать их на анализ независимой комиссии. Эта новость появилась через три дня после того, как фармацевтический гигант Pfizer опубликовал положительные результаты испытаний собственной вакцины, разработанной совместно с немецким биотех-стартапом BioNTech, которая использует технологию матричной РНК, аналогичную той, что применяет Moderna. В понедельник, 16 ноября, акции снова продолжили рост после того, как стало известно, что испытания показали почти 95% эффективность.

Forbes оценивает состояние Лэнгера примерно в $1,1 млрд. Большую его часть составляют акции Moderna и небольшие доли в публичных биотехнологических стартапах, включая Frequency Therapeutics, SQZ Biotechnologies и Lyra Therapeutics. Лэнгер последовал за генеральным директором Moderna Стефаном Банселем, состояние которого оценивается в $2,7 млрд, и за своим коллегой — профессором и инвестором в биотехнологии Тимоти Спрингером, чье состояние оценивается в $1,5 млрд. Они стали миллиардерами, когда цена акций Moderna взлетела в апреле и мае.

«Мне посчастливилось сотрудничать с Moderna с самых первых дней ее существования, — написал Лэнгер в электронном письме Forbes. — Поначалу меня воодушевило обещание, что матричная РНК может стать основой для революционной платформы для создания новых лекарств и вакцин. Это обещание определенно исполняется».

Решение инвестировать в стартап сослужило ему хорошую службу: акции Moderna с начала года подорожали больше чем на 390%.

Лэнгер присоединился к MIT в качестве профессора химической технологии в 1978 году, а затем основал Langer Lab на факультете химической инженерии университета, которой он руководит и по сей день. Один из первых инвесторов в Moderna, штаб-квартира которой находится через дорогу от офиса Лэнгера в Кембридже, сам является выпускником MIT: в 1974 году он получил докторскую степень в области химического машиностроения после получения степени бакалавра в Корнеллском университете.

Лэнгер — обладатель не только десятизначного состояния, но и множества премий и считается самым цитируемым инженером в истории: у него больше 320 000 цитирований на Google Scholar и больше 1500 опубликованных статей. Его студенты-докторанты из Langer Lab уже создают собственные биотех-фирмы, такие как SQZ Biotechnologies и Frequency Therapeutics, а Лэнгер в их компаниях выступает инвестором и членом совета директоров.

Инвестиции Лэнгера в Moderna оказались его самым прибыльным вложением, и профессор никогда не переставал верить в успех идей компании. «Помимо многообещающей технологической платформы Moderna, на меня произвела большое впечатление целеустремленность руководителей и сотрудников компании, — говорит он. — Такое, что я не продал ни единой акции Moderna с момента основания компании».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Битва, от которой зависит судьба планеты
Битва, от которой зависит судьба планеты Наталья Радина
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности Андрей Санников
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили Андрей Макаревич
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы Ганна Севярынец