Разработка вакцины от COVID-19 сделала университетского профессора миллиардером 18.11.2020, 8:28

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Роберт Лэнгер

Фото: Barry Chin / The Boston Globe via Getty Images

История одного из самых удачных стартапов.

Уже в третий раз в этом году скачок акций биотех-стартапа Moderna из Кембриджа, штат Массачусетс, привел к появлению нового миллиардера. В число людей с десятизначным состоянием вошел Роберт Лэнгер, профессор химической инженерии Массачусетского технологического института (MIT) и плодовитый ученый, имеющий более 1000 патентов. Его трехпроцентная доля в компании сейчас стоит больше $1 млрд, пишет Forbes.

Акции Moderna выросли почти на 7% в четверг, на следующий день после того, как компания, основанная в 2010 году, объявила, что собрала достаточно данных о третьей фазе испытаний своей вакцины от COVID-19, чтобы передать их на анализ независимой комиссии. Эта новость появилась через три дня после того, как фармацевтический гигант Pfizer опубликовал положительные результаты испытаний собственной вакцины, разработанной совместно с немецким биотех-стартапом BioNTech, которая использует технологию матричной РНК, аналогичную той, что применяет Moderna. В понедельник, 16 ноября, акции снова продолжили рост после того, как стало известно, что испытания показали почти 95% эффективность.

Forbes оценивает состояние Лэнгера примерно в $1,1 млрд. Большую его часть составляют акции Moderna и небольшие доли в публичных биотехнологических стартапах, включая Frequency Therapeutics, SQZ Biotechnologies и Lyra Therapeutics. Лэнгер последовал за генеральным директором Moderna Стефаном Банселем, состояние которого оценивается в $2,7 млрд, и за своим коллегой — профессором и инвестором в биотехнологии Тимоти Спрингером, чье состояние оценивается в $1,5 млрд. Они стали миллиардерами, когда цена акций Moderna взлетела в апреле и мае.

«Мне посчастливилось сотрудничать с Moderna с самых первых дней ее существования, — написал Лэнгер в электронном письме Forbes. — Поначалу меня воодушевило обещание, что матричная РНК может стать основой для революционной платформы для создания новых лекарств и вакцин. Это обещание определенно исполняется».

Решение инвестировать в стартап сослужило ему хорошую службу: акции Moderna с начала года подорожали больше чем на 390%.

Лэнгер присоединился к MIT в качестве профессора химической технологии в 1978 году, а затем основал Langer Lab на факультете химической инженерии университета, которой он руководит и по сей день. Один из первых инвесторов в Moderna, штаб-квартира которой находится через дорогу от офиса Лэнгера в Кембридже, сам является выпускником MIT: в 1974 году он получил докторскую степень в области химического машиностроения после получения степени бакалавра в Корнеллском университете.

Лэнгер — обладатель не только десятизначного состояния, но и множества премий и считается самым цитируемым инженером в истории: у него больше 320 000 цитирований на Google Scholar и больше 1500 опубликованных статей. Его студенты-докторанты из Langer Lab уже создают собственные биотех-фирмы, такие как SQZ Biotechnologies и Frequency Therapeutics, а Лэнгер в их компаниях выступает инвестором и членом совета директоров.

Инвестиции Лэнгера в Moderna оказались его самым прибыльным вложением, и профессор никогда не переставал верить в успех идей компании. «Помимо многообещающей технологической платформы Moderna, на меня произвела большое впечатление целеустремленность руководителей и сотрудников компании, — говорит он. — Такое, что я не продал ни единой акции Moderna с момента основания компании».

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