Партизаны передали еще один «привет» лежащему с пневмонией Балабе

Партизаны передали еще один «привет» лежащему с пневмонией Балабе15
- 18.11.2020, 9:45
- 11,101
Начальнику минского ОМОНа напомнили о важных вещах.
На ограде госпиталя, где где лечится от пневмонии начальник минского ОМОНа Дмитрий Балаба, неизвестные создали многозначительную инсталляцию, напоминающую прислужнику Лукашенко о трибунале и о том, что он «потерял нюх».
Фото опубликовал телеграм-канал НЕХТА.
«Минские партизаны желают Балабе скорейшей поправки и крепкого здоровья», — пишет телеграм-канал.
Напомним, появилась информация, что глава ОМОНа лечится от пневмонии. Информацию подтвердили медики.