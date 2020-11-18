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Партизаны передали еще один «привет» лежащему с пневмонией Балабе

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  • 18.11.2020, 9:45
  • 11,101
Партизаны передали еще один «привет» лежащему с пневмонией Балабе
Дмитрий Балаба
Фото: ТАСС

Начальнику минского ОМОНа напомнили о важных вещах.

На ограде госпиталя, где где лечится от пневмонии начальник минского ОМОНа Дмитрий Балаба, неизвестные создали многозначительную инсталляцию, напоминающую прислужнику Лукашенко о трибунале и о том, что он «потерял нюх».

Фото опубликовал телеграм-канал НЕХТА.

«Минские партизаны желают Балабе скорейшей поправки и крепкого здоровья», — пишет телеграм-канал.

Напомним, появилась информация, что глава ОМОНа лечится от пневмонии. Информацию подтвердили медики.

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