Пашинян представил план для Армении после войны за Карабах
- 18.11.2020, 9:48
- 2,568
Политик пообещал отчитаться об исполнении по каждому пункту программы через полгода.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем Facebook представил план стабилизации ситуации в Армении после завершения боевых действий в Карабахе, сообщает РБК.
Среди пунктов плана:
реформа вооруженных сил;
восстановление переговорного процесса по Карабаху с участием ОБСЕ;
возвращение беженцев из Нагорного Карабаха в свои дома;
восстановление пострадавших домов и инфраструктуры в Нагорном Карабахе и Армении;
предоставление социальных гарантий семьям погибших солдат и граждан, помощь раненым военным (в том числе закупка протезов).
Пашинян пообещал отчитаться об исполнении по каждому пункту программы через полгода, в июне 2021 года.