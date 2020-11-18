Пашинян представил план для Армении после войны за Карабах 18.11.2020, 9:48

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Никол Пашинян

Политик пообещал отчитаться об исполнении по каждому пункту программы через полгода.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем Facebook представил план стабилизации ситуации в Армении после завершения боевых действий в Карабахе, сообщает РБК.

Среди пунктов плана:

реформа вооруженных сил;

восстановление переговорного процесса по Карабаху с участием ОБСЕ;

возвращение беженцев из Нагорного Карабаха в свои дома;

восстановление пострадавших домов и инфраструктуры в Нагорном Карабахе и Армении;

предоставление социальных гарантий семьям погибших солдат и граждан, помощь раненым военным (в том числе закупка протезов).

Пашинян пообещал отчитаться об исполнении по каждому пункту программы через полгода, в июне 2021 года.

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