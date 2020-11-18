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Медики выяснили, почему некоторые люди быстро поправляются от COVID-19

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  • 18.11.2020, 10:10
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Медики выяснили, почему некоторые люди быстро поправляются от COVID-19

Объяснение этого феномена предложили специалисты из США.

Некоторые пациенты быстро восстанавливаются даже после достаточно острого периода болезни COVID-19. Новое исследование предлагает свое объяснение этого феномена, пишет nv.ua.

Группа американских медиков наблюдала за пациентами, которые перенесли COVID-19 в легкой или средней форме. Им удалось сделать несколько интересных выводов, которые могут раскрыть одну из загадок коронавируса.

Согласно результатам исследования, некоторые пациенты не только легче переносят болезнь, но и после нее получают более долгосрочный иммунитет к повторному заражению.

Исследование также проливает свет на вопрос, почему это происходит.

Что выяснили ученые?

Результаты исследования были опубликованы в авторитетном издании Cell.

Исследователи изучали образцы крови пациентов, переболевших коронавирусом в Бостоне весной и летом текущего года. Их интересовали антитела в крови пациентов через длительное время после того, как болезнь была побеждена.

По словам Дуэйна Веземанна, доцента Гарвардской медицинской школы, медики обнаружили, что существует категория пациентов, которые быстро излечиваются от коронавируса, а уровень антител в их крови после этого достигает высоких показателей.

Это свидетельствует о том, что организм готовится к защите от атак того же самого вируса в будущем, поясняет Веземанн.

Исследователи разделили пациентов на две группы, в зависимости от того, сохранялись ли антитела, в том числе иммуноглобулин-G (IgG), в крови на протяжении нескольких недель после болезни.

Выяснилось, что у большинства пациентов, переболевших COVID-19, уровень igG в крови падал до крайне низких показателей примерно за 3−4 месяца. Таким образом, пациенты, поправившиеся в мае, к сентябрю-октябрю уже снова оказывались фактически беззащитными перед вирусом.

И лишь у 20% пациентов уровень и спустя четыре месяца оставался таким же высоким как сразу после выздоровления. Причем, у некоторых их них, количество антител к коронавирусу даже немного возрастало со временем.

Изучив истории болезней этих пациентов, исследователи выяснили, что в период болезни у них в среднем были симптомы на протяжении около 10 дней.

В то же время средний период наблюдаемых симптомов у тех 80% пациентов, у которых уровень антител после болезни падал, составлял 16 дней.

Еще одним существенным расхождением стали генетические отличия в строении и количестве двух типов клеток иммунной системы (T и B-клетки). Эти клетки играют важнейшую роль в работе «иммунной памяти» и защите организма от угроз, с которыми он уже сталкивался.

По словам Веземанна, полученные данные указывают на то, что иммунная система у этих 20% не только более агрессивно встречает вирус, но лучше производит клетки, способны защищать организм в долгосрочной перспективе.

Следующей задачей станет выяснение причин, по которым пациенты, входящие в эти 20% имеют такие отличия в строении иммунной системы. Это может иметь серьезное значение для понимания того, как в целом работает иммунитет человека.

Пока же очевидно, что речь идет о генетическом наследии. Некоторые люди имеют врожденную защиту от такого рода вирусов как Sars-Cov-2.

Загадка иммунитета

Ранее СМИ писали об исследованиях, которые показали, что у некоторых людей иммунитет к коронавирусу берется, казалось бы, ниоткуда.

Группа британских и немецких ученых провела исследование среди жителей Германии, показавшее, что у 35% людей, не переболевших коронавирусом, в крови есть антитела, способные бороться с ним.

По мнению ученых, эти клетки были «вероятно приобретены при предыдущих инфекциях эндемическими» коронавирусами. Такая особенность иммунитет называется перекрестной реактивностью.

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