Гении солидарности: как белорусы спасли целый протестный район 18.11.2020, 10:42

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Фото: onliner.by

История о подлости лукашистов и мужестве жителей Новой Боровой.

В минской Новой Боровой трое суток отсутствовало водоснабжение, вчера там отключили отопление. Чтобы вернуть блага цивилизации, правозащитники и местные жители пишут обращения в ООН – «власти» города цинично игнорируют проблему, пишет kyky.org.

Что случилось с водой и отоплением в Новой Боровой

Вода в микрорайоне пропала 15 ноября (как раз в тот самый день, когда в Минске на протесте задержали больше тысячи человек). Причина проблемы – это что-то невероятное – неисправность запорной арматуры. Проще говоря, кто-то открутил вентиль для подачи воды, и в «Минскводоканале» трое суток не могли найти такой же новый.

Местные жители уточнили: «Было закрыто несколько задвижек в разных точках – так как на горячую и холодную воду разные задвижки».

Все, что смогли сделать за три дня «власти» города, – привезти в микрорайон три биотуалета. При этом у них нашлось время на уничтожение мемориала памяти Романа Бондаренко.

В школе №1, которая находится в Новой Боровой отменили занятия. Без уроков остались почти две тысячи детей.

Чуть позже днем объявился «Минскводоканал» – заявил, что «выполнил восстановительные работы на сетях водоснабжения». Но когда в микрорайоне дадут воду все еще решительно не ясно. Сначала, говорят, нужно провести экспертизу воды – сколько будет длиться эта процедура в «Минскводоканале» не уточняют.

Также вчера утром вслед за водой в Новой Боровой пропало и отопление. У жителей микрорайона холодные батареи. В «А-100 Комфорт» уже сообщили, что тепло исчезло из-за аварии на котельной: «Аварийная бригада уже работает над устранением неполадок. Чтобы избежать усугубления ситуации, настоятельно просим не сливать воду из системы отопления. Это приведет к полной остановке котельной, т.к. система имеет замкнутый контур, и при отсутствии водоснабжения ее работа не может быть восстановлена, а значит, в домах не будет отопления».

UPD. Отопление включили

После того, как многие телеграм-каналы и СМИ написали о проблемах в Новой Боровой, Лукашенко заявил, что ситуация в микрорайоне «на контроле у помощника по Минску Александра Барсукова и уполномоченному по столице Натальи Кочановой».

Отопление в дома микрорайона действительно вернулось – это подтвердили местные жители. Но они уверяют, что это не заслуга чиновников: «Это А100 починили котельную». Компания разослала жителям сообщение: «Отопление в дома Новой Боровой вернулось. Чтобы избежать подобной ситуации в будущем, настоятельно просим не сливать воду из системы отопления. Берегите себя и своих близких». Воды в микрорайоне по-прежнему нет.

«Пока не будут убраны БЧБ, включать не будут». Почему из-за проблем с водой жителям пришлось обращаться в ООН

Анастасия Нестерова, которая живет в Новой Боровой, охарактеризовала происходящее в своем микрорайоне так: «Полный сюр». По ее мнению, дело вовсе не в проблемах с трубами и вентилями: «Минскводоканал решил нас, видимо, наказать за слишком активную гражданскую позицию».

Есть предложение (это непроверенная информация), что микрорайон действительно намеренно лишают благ цивилизации из-за его активной гражданской позиции. 9 августа избирательный участок в «Новой Боровой» был одним из тех, где заявили, что на выборах победила Светлана Тихановская. После все 100 дней протеста в микрорайоне вывешивали БЧБ-флаги и выходи на акции солидарности.

Чтобы решить проблему с водой и отоплением, правозащитная организация «Белорусский Хельсинкский комитет» (БХК) собирается обращаться в ООН. «Это нарушение основных прав человека, и это происходит в ответ на позицию людей, которые там живут, с целью заставить их отказаться от своего слова, от свободы слова. Это незаконные методы. Это новое слово в репрессиях, власть использует социальные и бытовые условия для давления, что ставит под угрозу как здоровье людей, так и санитарно-эпидемиологическую ситуацию. Люди лишены условий для нормальной жизни, доступа к чистой воде. Это злоупотребление, и государство не принимает мер, чтобы его остановить», – пояснил глава БХК Олег Гулак.

Также в телеграм-пабликах появляются сообщения, что ГАИ досматривает машины, которые въезжают в микрорайон (некоторые местные жители уверяют, что это не новая практика – так что подвозить жильцам воду безопастно).

Передай другому. Как реагировали на проблему «власти» и люди

TUT.by попробовал добиться комментариев о происходящем у руководства города. Вы будете смеяться, но в минском райисполкоме рассказали, что глава на больничном, его заместитель по ЖКХ и строительству на выезде. Да и вообще, по словам чиновников, проблему воды в Новой Боровой решает вышестоящее руководство – Миноблисполком.

Дальше – больше. В Миноблисполкоме заместитель руководителя, курирующий вопросы ЖКХ, на больничном, поэтому ситуацию никто комментировать не будет.

Директор ЖКХ Минской области Василий Шашок также передал через приемную, что никаких комментариев давать не будет. На сайте области и района ни в новостях, ни в актуальной информации нет сообщений о проблемах с водой и отоплением.

А пока власти не могли решить проблему с водой и отоплением, жителям микрорайона помогают обычные люди. Уже создан чат в телеграме, где можно узнать, какая именно нужна помощь – всего за пару часов в него вступили больше 15 000 пользователей. Люди привозят воду на район – но ее периодически забирают ГАИшники и другие люди в балаклавах (может, у них тоже отключили?). Помимо этого, многие пишут в фейсбук, что к ним можно приехать в душ и погреться, кто-то даже предлагает пожить в свободных квартирах. Также многие пишут слова поддержки.

Как беларусы поддерживали и предлагали помощь жителям «Новой Боровой»

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