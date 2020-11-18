Политолог Дмитрий Болкунец: Силовики, которые арестуют Лукашенко, станут национальными героями 9 18.11.2020, 10:52

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Его арест прописан в законах Беларуси.

Сегодня — 101-й день послевыборных протестов в Беларуси. Акции не прекращаются, хотя силовики принимают все меры, чтобы жестко наказать и запугать участников.

«Радыё Рацыя» поговорило с экономистом, политологом, экспертом в сфере белорусско–российских отношений Дмитрием Болкунцом о том, стоит ли радикализировать сопротивление и что будет происходить дальше.

- У вас на странице написано, что вы из Слонима. Есть ли у вас воспоминания о городе? Бывали ли вы в последнее время там?

- Конечно, воспоминания есть, я там учился. Но в последнее время я там не бывал, потому что несколько раз я получал угрозы со стороны белорусского посольства, от людей, причастных к Комитету государственной безопасности.

- А каким образом вы оказались в Москве? Что вас заставило покинуть Беларусь?

- Я окончил университет в Беларуси. В 2006 году я покинул страну, потому что я видел, что в Беларуси нет никаких перспектив. И страна, как мы сейчас видим, оказалась в очень опасном состоянии. Мне было не очень комфортно находиться в стране, где нет возможностей, какой-то не тот воздух, который мог бы быть в стране. На мой взгляд, Лукашенко ввел в Беларуси диктатуру, и сделал страну вроде ГУЛАГа.

- Сейчас в Беларуси уже прошли 100 дней протеста, как вы оцениваете, протест получился, или нет, и что еще можно сделать?

- Мне кажется, это большой исторический вызов – и для Беларуси, и для Восточной Европы. Мне кажется, в Беларуси ничего подобного не были ни в 20 веке, ни тем более в 21 веке. По масштабам этих протестов мне кажется, что это и есть формирование белорусской нации, которая консолидировалась для какой-то общей цели, не только внутри страны, но и за пределами страны.

Я также считаю, что хорошую роль здесь играет белорусская диаспора, которая находится в разных странах мира. Поэтому то, что сейчас происходит, это вызовы, это, мне кажется, еще не окончание той важной борьбы, которая сейчас происходит внутри Беларуси.

Поэтому то, что мы видим на улицах страны, и то, что происходит на предприятиях, то, что происходит в обществе – это очень важный сдвиг, сдвиг в том числе и в мировоззрении людей, поэтому они уже воспринимают Беларусь как страну, где невозможна диктатура. Сейчас, мне кажется, идет очень важная борьба против тех порядков, которые были установлены Александром Лукашенко.

- Последние выходные показывают, что идет попытка режима «зачистить» протестное движение. Не кажется ли вам, что это движение должно стать более радикальным?

Еще до событий 9 августа я прогнозировал, что Лукашенко использует такой репрессивный метод борьбы против инакомыслящих. Но его масштаб сейчас принял очень опасные черты.

Поэтому мы видим и радикализм в протестах. Но не только со стороны власти, но и со стороны общества, потому что есть люди, которые пострадали от власти, они желают отомстить.

Мы видим, что власть, или люди, имеющие отношение к власти, или как-то поддерживающие власть, совершают убийства людей на улицах. И мы видим, что они совершают другие уголовные преступления — такие, как поджог домов у тех людей, которые имеют другое мнение.

Все это, на мой взгляд, и есть гражданская война. Но она не масштабная сейчас, и слава Богу. Но, на мой взгляд, если Лукашенко будет оставаться у власти, эта гражданская война может стать более масштабной.

Поэтому, мне кажется, выход из этой ситуации есть. Например, арест Лукашенко решил бы этот вопрос. А это могут сделать силовики — из армии или из спецслужбы. Они не будут нарушать закон, потому что шестой президентский срок Лукашенко является нелегитимным. Он сейчас является узурпатором и незаконно удерживает власть. И в этой ситуации арест его, как человека, который незаконно удерживает власть, прописан в законах Беларуси. Поэтому если кто-то из спецслужб сделает это, то станет национальным героям, предотвратит гражданскую войну в стране.

Это один из возможных вариантов, ведь если Лукашенко будет оставаться в стране, то он будет делать все больше провокаций. Мне кажется, что этот человек без провокаций уже не видит свою жизнь.

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