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Ведущий инженер «Беларуськалия» присоединился к забастовке

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  • 18.11.2020, 11:03
  • 3,569
Ведущий инженер «Беларуськалия» присоединился к забастовке
Артём Бриль

Артем Бриль заявил, что хочет, чтобы его дети жили при другой власти.

Telegram-канал «Хартия-97%» сообщил о присоединении к забастовке ведущего инженера по охране труда на «Беларуськалии» Артема Бриля.

«Беспредел силовых ведомств и самодурство руководителей переходит все мыслимые и немыслимые границы. Все эти избиения, акты насилия, задержания, сфабрикованные уголовные дела, потоки лжи, которые льются нам в уши из всех государственных СМИ, смешивание народа с грязью невозможно и нельзя больше терпеть.

Именно поэтому с 18.11.2020 я присоединяюсь к Стачке и Общенациональной забастовке.

Я выступаю за то, чтоб наши дети жили в государстве, которое заботится о своих гражданах, а не занимается геноцидом», — заявил работник солигорского предприятия.

Артём Бриль
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