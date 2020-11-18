Ведущий инженер «Беларуськалия» присоединился к забастовке 4 18.11.2020, 11:03

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Артём Бриль

Артем Бриль заявил, что хочет, чтобы его дети жили при другой власти.

Telegram-канал «Хартия-97%» сообщил о присоединении к забастовке ведущего инженера по охране труда на «Беларуськалии» Артема Бриля.

«Беспредел силовых ведомств и самодурство руководителей переходит все мыслимые и немыслимые границы. Все эти избиения, акты насилия, задержания, сфабрикованные уголовные дела, потоки лжи, которые льются нам в уши из всех государственных СМИ, смешивание народа с грязью невозможно и нельзя больше терпеть.

Именно поэтому с 18.11.2020 я присоединяюсь к Стачке и Общенациональной забастовке.

Я выступаю за то, чтоб наши дети жили в государстве, которое заботится о своих гражданах, а не занимается геноцидом», — заявил работник солигорского предприятия.

Артём Бриль

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