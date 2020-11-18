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В белорусском суде свидетельствовал «А. Македонский»

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  • 18.11.2020, 11:11
  • 7,915
В белорусском суде свидетельствовал «А. Македонский»

Театр абсурда продолжается.

Как пишет «Наша Нiва», по скайпу теперь выступают не милиционеры под своими именами, а «секретные свидетели».

17 ноября в минском суде выступал человек, который назвал себя «А. Македонским».

Свидетель заявил, что ходил с протестующими в гражданской одежде и передавал сведения о самых активных участниках митинга.

Напомним, ранее белорусский суд отправил свое решение по делу журналистки в Чехословакию. Страну, которой не существует уже 27 лет.

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