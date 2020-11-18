Гитанас Науседа: Литва и Польша предложили ЕС ввести санкции против поддерживающих режим Лукашенко предприятий 7 18.11.2020, 11:13

3,842

Гитанас Науседа

Фото: DELFI

Евросоюз должен принять третий пакет санкций.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Литва и Польша предлагают Евросоюзу ввести санкции в отношении поддерживающих режим Александра Лукашенко белорусских предприятий, сообщает delfi.lt.

"Мы инициировали и дальше продолжаем говорить о том, что ЕС должен принять третий пакет санкций, как в отношении юридических лиц, так и предприятий", - сообщил Науседа на общей пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

По мнению главы Литвы, действующие в настоящее время санкции "не дали пока того результата, на который мы рассчитывали". По утверждению Науседы, ЕС также должен помочь гражданскому обществу Беларуси. ЕС уже применил санкции в отношении более 50 чиновников Беларуси, среди них есть и Лукашенко. Они обвиняются в фальсификации выборов и насилии против мирных демонстрантов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».