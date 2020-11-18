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Крупнейший импортер калийных удобрений предъявил ультиматум «Беларуськалию»

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  • 18.11.2020, 11:20
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Крупнейший импортер калийных удобрений предъявил ультиматум «Беларуськалию»

Нарушение права шахтеров на стачку стало причиной для пересмотра контрактов и дальнейшего сотрудничества.

Руководство норвежской компании Yara потребовало у гендиректора «Беларуськалия» разъяснить ситуацию о репрессиях и увольнениях работников, поддержавших стачку.

Крупнейший импортер калийных удобрений норвежская компания Yara заявляет о пересмотре отношений с ОАО «Беларуськалий». Об этом стало известно стачкому предприятия.

— Руководство норвежской компании вышло на связь с генеральным директором ОАО «Беларуськалий» Иваном Головатым и потребовало разъяснить ситуацию о репрессиях и увольнениях работников, поддержавших стачку, — сообщили в стачкоме.

Стачком неоднократно обращался к основному импортеру, предоставляя факты о репрессиях в отношении сотрудников предприятия, открыто высказывающих свою гражданскую позицию.

— На всех членов стачки оказывается беспрецедентное давление — штрафы, лишение свободы. Под угрозой оказались члены семей. Некоторых выселили из арендного жилья вместе с маленькими детьми. В квартирах некоторых проходят обыски, людям поступают угрозы об изъятии детей из семьи. Представитель компании Yara заявил, что выяснившиеся факты стали причиной для пересмотра контрактов и дальнейшего сотрудничества с ОАО «Беларуськалий», — отметили в стачкоме.

Есть информация о том, что генеральный директор Иван Головатый в разговоре с партнерами отказался подтверждать предоставленные факты.

Напомним, 13 ноября во время экскурсии на родину национального героя Костюшко членов стачки и жителей Солигорска произошло массовое задержание людей, после чего более 40 человек были осуждены и получили наказания в виде штрафов и лишения свободы.

— Генеральный директор Головатый отказывается идти на диалог с представителями стачкома и пытается оказывать на них давление через органы внутренних дел, — отметили в стачкоме.

В настоящее время стачком ОАО «Беларуськалий» объединяет более 90 сотрудников объединения.

За последние сутки к республиканской стачке еще присоединились слесарь-ремонтник 4РУ ОАО «Беларуськалий» Александр Кувшинов и электро-слесарь 3РУ Андрей Стешиц и еще один рабочий этого рудоуправления Дмитрий Якубович.

А также представители солигорского ОАО «Стройтрест №3» Кирилл Кецко, Владимир Макаров, Артем Метельский, работник ООО «НПО Пассат» (Солигорск) Алексей Цветков, моторостроитель с Минского моторного завода Роман Кувашов, Лариса Шанюк (БМЗ), железнодорожник Максим Азарко (БелЖД) и другие.

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