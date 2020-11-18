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Франция первой в Европе пересекла отметку в 2 миллиона заражений COVID-19

  • 18.11.2020, 11:23
  • 1,163
Франция первой в Европе пересекла отметку в 2 миллиона заражений COVID-19

Следующие по количеству случаев заражения — Испания, Великобритания и Италия.

Как стало известно сайту Charter97.org, директор Агентства общественного здоровья Франции Жером Саломон заявил о том, что страна пересекла отметку в 2 миллиона заражений COVID-19. Отметим, что это рекордное число заразившихся для Европы. Следующие по количеству случаев — Испания, Великобритания и Италия.

Всего начала эпидемии коронавируса во Франции заразились 2 036 755 человек.

Только за последние сутки зарегистрировали 45 222 новых заражений

За последние сутки в больницах умерли 437 больных с коронавирусом. Общее количество умерших во Франции с начала эпидемии достигло 46 273.

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