Куда исчезли подозреваемые в нападении на Романа Бондаренко Басков и Шакута? 16 18.11.2020, 12:08

7,725

Местонахождение приближенных к Лукашенко председателя ФХБ и чемпиона мира по тайскому боксу неизвестно.

Вчера Дмитрий Басков выпустил официальное обращение, в котором прокомментировал обвинения в свой адрес в связи со смертью Романа Бондаренко. Однако там не было конкретики — председатель ФХБ так и не сказал, был ли он на «Площади перемен» вечером 11 ноября. Сегодня журналисты tut.by еще раз попытались узнать это.

Напомним, что свидетели заявили, что видели в тот вечер на «Площади перемен» человека, похожего на Дмитрия Баскова.

Вечером 12 ноября и утром 13 ноября журналисты неоднократно пытались пообщаться с Дмитрием Басковым. Но он отказывался от разговора и бросал трубку. Пресс-секретарь ФХБ сказала, что председателя нет на месте и в ближайшие дни не будет.

17 ноября в федерации журналистам заявили, что Дмитрия по-прежнему нет на месте, он находится на больничном.

Что Басков сказал 17 ноября

Во вчерашнем официальном обращении Дмитрий заявил следующее:

«Уже очень много лет моя гражданская позиция остается неизменной, я никогда ее не скрывал и не буду скрывать. И то, что она расходится с позицией многих независимых журналистов и протестно настроенной части общества, уверен, лежит сейчас в основе так быстро выдвинутых в отношении меня беспочвенных обвинений.

Я это подчеркиваю: обвинений в том, к чему я не имею никакого отношения, поводом для которых послужила исключительно отличная от чьих-то взглядов моя личная гражданская позиция.

Более того, именно эти люди прямо сейчас пытаются увидеть меня там, где меня не было и нет, даже в каких-то аэропортах, самолетах или сразу нескольких городах и странах одновременно».

Как видим, он отвергает «беспочвенные обвинения», однако без конкретики, не упоминая вечер 11 ноября. Поэтому мы позвонили ему сегодня.

Что Басков сказал 18 ноября

Журналистам удалось дозвониться до Дмитрия сегодня и еще раз спросить его о том, был ли он на «Площади перемен» 11 ноября. Он ответил буквально следующее:

«Я сделал заявление, там все написано, больше я ничего комментировать не буду».

Журналисты повторили ему вопрос в мессенджере, однако опять не получили конкретики. Басков лишь добавил про то, что «после необоснованных обвинений tut.by и «Трибуны» некоторые агрессивно настроенные люди стали звонить и писать ему и его жене и угрожать лишением жизни, в том числе их маленьким детям».

На возражение о том, что «мы никого не обвиняем, а лишь хотим получить ответ на наш вопрос», он не ответил.

Где сейчас находятся Басков и Шакута?

На этот вопрос у журналистов пока тоже нет ответа. В ФХБ нам сообщили, что Дмитрий Басков в настоящее время находится в Беларуси, но где точно — они не знают, и повторили, что он сейчас на больничном.

Один из соседей Дмитрия рассказал, что уже несколько дней (с 12 ноября и до сих пор) не видел машины Баскова и его жены на паркинге дома.

На вопрос журналистов о его местонахождении председатель ФХБ также не ответил.

Напомним, что на «Площади перемен» в тот же вечер 11 ноября жители видели и человека, похожего на чемпиона мира по тайскому боксу и кикбоксингу Дмитрия Шакуту.

Журналистам не удалось выяснить, где он сейчас находится. Мобильный Дмитрия выключен, телефон, указанный на сайте его бойцовского клуба Shock, либо не отвечает, либо выключен.

16 ноября журналисты съездили в клуб Shock, однако автомобиля Шакуты рядом не было, а администратор не стал отвечать на наши вопросы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».